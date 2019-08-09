Троечникам решили перекрыть дорогу в столичные вузы

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Россия победила инфляциюФото: Александр Рюмин/ТАСС
Россияне только начали привыкать к исторически низкой инфляции в 4-6%, как Россия столкнулась с еще более редким для нее явлением – дефляцией. Минэкономразвития ждет падения цен уже в августе. Однако радоваться не стоит – для экономики страны дефляция является более существенной проблемой, чем инфляция.  Подробности...
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Решение Ельцина изменило ход истории России

Владимир Путин во время утверждения его Госдумой председателем правительства 16 августа 1999 годаФото: Сергей Субботин/РИА Новости
Ровно 20 лет назад в этот день в России произошел переломный момент. За это время в стране начала развиваться экономика, была создана мощная армия, вооруженная современной техникой, восстановлен международный авторитет России, вернулся Крым, успешно проведена зимняя Олимпиада в Сочи и чемпионат мира по футболу. А началось все с назначения, сделанного президентом Борисом Ельциным.  Подробности...
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Причина взрыва на закрытом полигоне останется секретом Минобороны

Неудачные испытания на полигонах случаются несколько раз в год, но обычно без жертвФото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
В четверг на одном из самых секретных военных полигонов России под Северодвинском произошло ЧП. По официальной версии Минобороны, там взорвался реактивный двигатель жидкостной ракеты. Однако в близлежащих населенных пунктах было зафиксировано краткосрочное повышение радиационного фона, а акватория в районе места происшествия закрыта на месяц. Что же произошло на полигоне Нёнокса? Подробности...
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Кровавый маньяк 50 лет завораживает американцев

Чарльз Мэнсон по-прежнему является культовой фигурой для СШАФото: Zuma/Global Look Press
Исполнилось пятьдесят лет одному из самых чудовищных преступлений за всю историю Соединенных Штатов. Банда Чарльза Мэнсона залила кровью дома жителей Калифорнии – ради того, чтобы разразилась «межрасовая война». Однако в американском обществе так и не сложился консенсус по поводу того, кто был палачом, а кто жертвой. Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Миссионер для заблудших и забуревших

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
В тюрьмах сидят не только закоренелые негодяи. В тюрьмах сидят разные люди. А кроме того, и закоренелые негодяи имеют такое же право на искусство, как и люди, оградившие себя от этого «днища» многочисленными перегородками. Подробности...
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Русские люди черепами не мерятся

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Мертвые догмы несистемной оппозиции

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Ребята, действующие по принципу слепого отрицания, превращают все, к чему прикасаются их руки, в мертвую догму. Безраздельное «нет» не оставляет ни малейшего пространства для живого и конструктивного диалога. Подробности...
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              Троечникам решили перекрыть дорогу в столичные вузы

              9 августа 2019, 12:33

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Министерство науки и высшего образования разъяснило инициативу об изменении показателей эффективности университетов, согласно которой в вузы Москвы и Санкт-Петербурга сможет подать документы только выпускник школы со средним баллом ЕГЭ больше 67 баллов.

              Проект ведомства устанавливает жесткие требования к абитуриентам столичных вузов и, наоборот, снижает планку для поступления в региональные. При этом идея чиновников нашла одобрение не у всех парламентариев, передает «Парламентская газета».

              Ранее сообщалось, что все учебные учреждения поделят на две группы – «учреждения, находящиеся на территории городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга», и «учреждения, за исключением учреждений, входящих в первую группу», передает ТАСС.

              При этом для второй группы значения всех показателей ниже: вузы Москвы и Санкт-Петербурга получат 0 баллов, если средний балл за единый государственный экзамен (ЕГЭ) студентов будет ниже 67, в других регионах необходимо преодолеть порог в 60 баллов.

              В Минобрнауки пояснили, что при составлении приказа в ведомстве опирались на мониторинг эффективности деятельности вузов. «Указанный проект приказа не снижает требования к подведомственным учреждениям высшего образования, а устанавливает единые показатели эффективности», – отметили в ведомстве. 

              Уточняется, что нижний порог для поступления в вузы может не применяться в федеральных, национальных исследовательских и опорных университетах, где установлены более высокие границы показателей, чем в среднем по системе высшего образования.

              Для вузов Санкт-Петербурга и Москвы по отдельным показателям установлены более высокие пороговые значения. «Это связано в первую очередь с существующими миграционными потоками и большей привлекательностью данных регионов для абитуриентов, что неминуемо отражается на степени сложности достижения пороговых значений показателей», – обосновали данное положение в Минобрнауки.

              Также документ предусматривает сокращение количества показателей в разделе «научная деятельность». Число публикаций и цитируемость вуза предложено учитывать только по системе Web of Science, не беря в расчет Scopus, как это принято на данный момент.

              Первый зампред Комитета Совета Федерации по образованию, науке и культуре Лилия Гумерова сообщила, что с инициативой изменить критерии для оценки вузов в палату уже давно обращаются ректоры региональных университетов. «Сейчас эффективность аграрного университета оценивают в том числе и по количеству обучающихся в нем иностранных студентов», – указала она.

              Главный критерий для вуза, по мнению сенатора, это трудоустройство и зарплаты выпускников, потому, несмотря на все показатели, «рынок» в итоге все расставит по местам.

              Инициативу о разделении вузов на две категории поддерживает и директор Института развития образования Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ирина Абанкина.

              По данным исследования глобального аналитического агентства Quacquarelli Symonds (QS), в рейтинг лучших вузов мира попали только 26 российских университетов. Почти все они, обращает внимание Абанкина, расположены в Москве или Санкт-Петербурге. Данные образовательные организации добились таких результатов во многом благодаря господдержке.

              «Таким образом, Минобрнауки вправе предъявить к этим университетам более высокие требования, как и к студентам, которые станут основой кадрового потенциала страны», – подчеркнула эксперт.

              При этом в Госдуме инициативу Минобрнауки оценивать вузы с точки зрения их расположения не поддержали.

              «Сегодня по-прежнему сохраняется значительный отток абитуриентов с высокими баллами в столичные вузы. И региональным учебным заведениям следует прилагать усилия, чтобы мотивировать выпускников поступать именно к ним. Но искусственное разделение вузов на группы не будет способствовать тому, чтобы региональные университеты и институты боролись за студентов с высокими баллами», – заявила замглавы Комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.

              По мнению зампреда Комитета Госдумы по образованию и науки Бориса Чернышова, приказ Минобрнауки будет способствовать дальнейшему расслоению общества. 

              «В столичных школах выше уровень образования. Понятно, что не все приезжие ребята имеют возможность нанять репетиторов и поступить в престижные университеты. Большинству ребят из провинции этот указ закроет дорогу в вузы Москвы и Санкт-Петербурга», – аргументирует депутат.

              Также он расценивает проект указа Минобрнауки как удар по доступности образования и намерен ему противодействовать и добиваться увеличения количества бюджетных мест в российских вузах как минимум на 25%.

              По прогнозам экспертов и парламентариев, нижняя планка для поступления на платные отделения в университетах Москвы и Санкт-Петербурга также повысится. 

              Как отмечает Абанкина, в престижных вузах нижний порог и уже достаточно высокий и напрямую зависит от среднего проходного балла. «Скорее всего, нижняя граница баллов, 60 – в регионах и 67 – в обеих столицах, станет для абитуриента нижней «точкой входа» на платное отделение», – считает Лилия Гумерова.

              Это, по ее мнению, правильно: если абитуриент в школе освоил математику на тройку, то ему не стоит поступать на мехмат в МГУ или СПбГУ.

              Ранее сообщалось, что медалистам могут начать добавлять 11 баллов к ЕГЭ.

              Также высшее образование в ряде регионов России предложили сделать бесплатным.


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