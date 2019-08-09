Троечникам решили перекрыть дорогу в столичные вузы

Министерство науки и высшего образования разъяснило инициативу об изменении показателей эффективности университетов, согласно которой в вузы Москвы и Санкт-Петербурга сможет подать документы только выпускник школы со средним баллом ЕГЭ больше 67 баллов.

Проект ведомства устанавливает жесткие требования к абитуриентам столичных вузов и, наоборот, снижает планку для поступления в региональные. При этом идея чиновников нашла одобрение не у всех парламентариев, передает «Парламентская газета».

Ранее сообщалось, что все учебные учреждения поделят на две группы – «учреждения, находящиеся на территории городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга», и «учреждения, за исключением учреждений, входящих в первую группу», передает ТАСС.

При этом для второй группы значения всех показателей ниже: вузы Москвы и Санкт-Петербурга получат 0 баллов, если средний балл за единый государственный экзамен (ЕГЭ) студентов будет ниже 67, в других регионах необходимо преодолеть порог в 60 баллов.

В Минобрнауки пояснили, что при составлении приказа в ведомстве опирались на мониторинг эффективности деятельности вузов. «Указанный проект приказа не снижает требования к подведомственным учреждениям высшего образования, а устанавливает единые показатели эффективности», – отметили в ведомстве.

Уточняется, что нижний порог для поступления в вузы может не применяться в федеральных, национальных исследовательских и опорных университетах, где установлены более высокие границы показателей, чем в среднем по системе высшего образования.

Для вузов Санкт-Петербурга и Москвы по отдельным показателям установлены более высокие пороговые значения. «Это связано в первую очередь с существующими миграционными потоками и большей привлекательностью данных регионов для абитуриентов, что неминуемо отражается на степени сложности достижения пороговых значений показателей», – обосновали данное положение в Минобрнауки.

Также документ предусматривает сокращение количества показателей в разделе «научная деятельность». Число публикаций и цитируемость вуза предложено учитывать только по системе Web of Science, не беря в расчет Scopus, как это принято на данный момент.

Первый зампред Комитета Совета Федерации по образованию, науке и культуре Лилия Гумерова сообщила, что с инициативой изменить критерии для оценки вузов в палату уже давно обращаются ректоры региональных университетов. «Сейчас эффективность аграрного университета оценивают в том числе и по количеству обучающихся в нем иностранных студентов», – указала она.

Главный критерий для вуза, по мнению сенатора, это трудоустройство и зарплаты выпускников, потому, несмотря на все показатели, «рынок» в итоге все расставит по местам.

Инициативу о разделении вузов на две категории поддерживает и директор Института развития образования Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ирина Абанкина.

По данным исследования глобального аналитического агентства Quacquarelli Symonds (QS), в рейтинг лучших вузов мира попали только 26 российских университетов. Почти все они, обращает внимание Абанкина, расположены в Москве или Санкт-Петербурге. Данные образовательные организации добились таких результатов во многом благодаря господдержке.

«Таким образом, Минобрнауки вправе предъявить к этим университетам более высокие требования, как и к студентам, которые станут основой кадрового потенциала страны», – подчеркнула эксперт.

При этом в Госдуме инициативу Минобрнауки оценивать вузы с точки зрения их расположения не поддержали.

«Сегодня по-прежнему сохраняется значительный отток абитуриентов с высокими баллами в столичные вузы. И региональным учебным заведениям следует прилагать усилия, чтобы мотивировать выпускников поступать именно к ним. Но искусственное разделение вузов на группы не будет способствовать тому, чтобы региональные университеты и институты боролись за студентов с высокими баллами», – заявила замглавы Комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.

По мнению зампреда Комитета Госдумы по образованию и науки Бориса Чернышова, приказ Минобрнауки будет способствовать дальнейшему расслоению общества.

«В столичных школах выше уровень образования. Понятно, что не все приезжие ребята имеют возможность нанять репетиторов и поступить в престижные университеты. Большинству ребят из провинции этот указ закроет дорогу в вузы Москвы и Санкт-Петербурга», – аргументирует депутат.

Также он расценивает проект указа Минобрнауки как удар по доступности образования и намерен ему противодействовать и добиваться увеличения количества бюджетных мест в российских вузах как минимум на 25%.

По прогнозам экспертов и парламентариев, нижняя планка для поступления на платные отделения в университетах Москвы и Санкт-Петербурга также повысится.

Как отмечает Абанкина, в престижных вузах нижний порог и уже достаточно высокий и напрямую зависит от среднего проходного балла. «Скорее всего, нижняя граница баллов, 60 – в регионах и 67 – в обеих столицах, станет для абитуриента нижней «точкой входа» на платное отделение», – считает Лилия Гумерова.

Это, по ее мнению, правильно: если абитуриент в школе освоил математику на тройку, то ему не стоит поступать на мехмат в МГУ или СПбГУ.

Ранее сообщалось, что медалистам могут начать добавлять 11 баллов к ЕГЭ.

Также высшее образование в ряде регионов России предложили сделать бесплатным.