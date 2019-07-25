Медалистам могут начать добавлять 11 баллов к ЕГЭ

В Госдуму внесен законопроект, обязывающий вузы начислять минимум 11 дополнительных баллов к результатам единого госэкзамена абитуриентам с золотой школьной медалью, сообщил первый зампред думского комитета по энергетике Игорь Ананских.

Законопроектом предлагается начислять как минимум 11 дополнительных баллов только за золотую медаль – по одному за каждый год учебы.

«Мы предлагаем установить вузам минимальную планку в 11 баллов для оценки золотой медали, максимальную планку мы не ограничиваем – здесь вуз может сам принимать решение, как оценить медалистов. Принятие законопроекта позволит вернуть школьной медали ее гордый статус «золотой» и вернет школьникам мотивацию усердно учиться в течение всех 11 лет», – передает ТАСС слова Ананских.

По его словам, сейчас вузы добавляют отличникам с медалью не больше 3-4 баллов.

«Это является как минимум несправедливым по отношению к медалисту, ведь это 11 лет кропотливого труда ученика, а ЕГЭ, как показывает практика, во многом лотерея», – добавил Ананских.

Новшество предлагается распространить на выпускников школ, поступающих на программы бакалавриата и специалиста.

Напомним, в апреле 2018 года министерство образования и науки предложило отнести наличие ребенка у женщин до 23 лет к индивидуальным достижениям и начислять за них 3 балла при поступлении в вуз.