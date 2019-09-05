Россиянки определились с отношением к мужской бороде

Две трети российских женщин предпочитают гладковыбритых мужчин, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным социологов, 69% россиянок считают наиболее привлекательными гладковыбритых мужчин, 22% выбрали мужчин с легкой щетиной, 11% – с короткой бородой, еще 9% предпочитают мужчин с усами, передает РИА «Новости».

С фразой «человек с бородой» у 9% опрошенных ассоциируется старик или дедушка, у 8% – мода на бороды, у 4% – с неаккуратностью и неопрятностью.

При этом 93% россиян мужского пола никогда не носили длинную бороду, 89% не отпускали бакенбарды, 76% не носили короткую бороду, а 71% – усы. При этом сейчас 27% респондентов-мужчин носят легкую щетину, 14% – усы, 10% – короткую бороду, 5% – бакенбарды и только 2% – длинную бороду.

Мужчины с короткой или длинной бородой среди причин, по которой они решили ее отпустить, чаще всего указывают лень бриться (35%) и привычку (30%).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 3 сентября среди россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тыс. респондентов. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Напомним, ранее эксперименты с рыбками-гуппи помогли ученым установить взаимосвязь между интеллектом самок и их предпочтениями в выборе половых партнеров.