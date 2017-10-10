Ученые определили влияние интеллекта самок на выбор самцов

Эксперименты с рыбками-гуппи помогли ученым установить взаимосвязь между интеллектом самок и их предпочтениями в выборе половых партнеров.

Глупые самки рыбок умеют различать красивых и невзрачных самцов, однако не всегда выбирают первых, пишут ученые в журнале Nature Ecology & Evolution, передает РИА «Новости».

Самки с самым маленьким размером мозга сумели отличить ярко окрашенных самцов от обычных, но эта способность не всегда помогала им определиться с выбором.

Рыбки с большим размером мозга, напротив, предпочитали самых заметных самцов тем, которые носят «маскировочный» окрас.

В 2017 году европейские ученые из Цюриховского университета заявили, что отличие мозга женщин от мужчин заключается в большей социализации.