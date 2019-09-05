Названы сроки начала серийного производства вертолета Ка-62

Серийное производство новейшего легкого вертолета Ка-62 начнется в 2019 году, заявил гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

«Рассчитываем получить базовый сертификат на Ка-62 в 2020 году, но с учетом интереса, проявляемого к машине, мы планируем начать ее серийное производство уже в этом году», – передает РИА «Новости» слова Богинского на Восточном экономическом форуме после подписания соглашения с ВЭБ о продвижении этого вертолета.

По его словам, соглашение еще на один шаг приближает к выводу Ка-62 на рынок.

«Этот новейший вертолет востребован во многих регионах нашей страны и за рубежом, и я уверен, что при поддержке ВЭБ он быстро найдет своего первого эксплуатанта», – сказал Богинский.

Ка-62 – транспортно-пассажирский вертолет, предназначен для транспортировки грузов, оказания экстренной медпомощи, воздушных работ.

Первый полет новая машина совершила в мае 2017 года.

Напомним, в августе концерн «Вертолеты России» представил на салоне «МАКС-2019» опытный образец новейшего многоцелевого вертолета Ка-62, который демонстровался на статической экспозиции, а позднее принял участие в летной программе авиасалона.