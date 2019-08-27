Первый серийный Ми-38 представили на МАКС

Холдинг «Вертолеты России» представил на аэрокосмическом салоне МАКС-2019 первый серийный вертолет Ми-38 с салоном повышенной комфортности, сообщили в пресс-службе холдинга.

Ми-38, изготовленный на Казанском вертолетном заводе, примет участие в летной программе авиасалона.

«Ми-38 – новый шаг в отечественном вертолетостроении. Соотношение его летных характеристик, параметры экономичности, дальность полета и возможности по перевозкам грузов делают этот вертолет крайне интересным как с точки зрения коммерческой эксплуатации, так и для государственных заказчиков. На данный момент завершены сертификационные испытания Ми-38 с салоном повышенной комфортности, и мы готовы начать поставки таких машин - сейчас ведутся переговоры с одной из лизинговых компаний», – передает РИА «Новости» слова гендиректора холдинга Андрея Богинского.



По его словам, в конструкции Ми-38 предусмотрены улучшенные аэродинамические обводы фюзеляжа и капотов силовой установки, обтекателей втулки несущего винта и автомата перекоса. Вместо традиционного размещения двигателей перед главным редуктором реализована схема с их задним расположением, что позволило снизить аэродинамическое сопротивление и уровень шума в кабине, а также повысить безопасность машины.



В пассажирской версии Ми-38 может брать на борт до 30 пассажиров, или до 8 пассажиров в комплектации с салоном повышенной комфортности. Дальность полета нового вертолета составляет до 1 тыс.300 километров , он также способен взять на борт или на внешней подвеске 5 тонн полезного груза.

Благодаря использованным техническим решениям вертолет превосходит другие машины своего класса по грузоподъемности, пассажировместимости и основным летно-техническим характеристикам.



Кроме того, концерн представил опытный образец новейшего многоцелевого вертолета Ка-62, который демонстрируется на статической экспозиции, позднее примет участие в летной программе авиасалона.



«В проекте Ка-62 реализован ряд принципиальных новшеств, которые до этого не применялись в российском вертолетостроении. В частности, применена нестандартная винтовая схема, в конструкции широко использованы композитные материалы, что сделало машину более маневренной, скоростной, экономичной и грузоподъемной», – рассказал индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации Ростех Анатолия Сердюкова.



Машина предназначена для выполнения широкого спектра задач, а устойчивость вертолета к низким и высоким температурам позволяют использовать его как на Крайнем Севере и в Арктике, так и в странах с жарким климатом

Серийное производство вертолета готовится на ААК «Прогресс» им. Сазыкина в Арсеньеве.

«Участие в летной программе одного из крупнейших авиасалонов мира – это отличная возможность продемонстрировать летные качества этой выдающейся машины потенциальным заказчикам и большой шаг для проекта Ка-62, который с каждым днем приближается к выходу на российский и международный рынки. Мы рассчитываем получить базовый сертификат на грузопассажирскую версию в 2020 году», – сказал Богинский.



Вертолет массой до 6,5 тонны может перевозить 15 пассажиров на расстояния до 600 километров, а также грузы внутри кабины и на внешней подвеске.



Особенностью Ка-62 является применение в его конструкции полимерных композиционных материалов, которые составляют до 60% по массе. Кроме того, Ка-62 имеет большой объем пассажирского салона, благодаря чему его компоновка имеет увеличенный шаг сидений.

Напомним, ранее во вторник Российский вертолет в стиле Aurus впервые представили на МАКСе.