США назвали действия Ирана «ядерным вымогательством»

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук назвал «ядерным вымогательством» планы Тегерана в ближайшее время объявить о третьем этапе сокращения своих обязательств по ядерной сделке.

Хук заявил, что Ирану для развития мирной атомной программы совершенно не нужно обогащать уран, передает «Интерфакс».

Ранее глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил о намерении объявить о новом сокращении выполнения обязательств по ядерной сделке.

Также сообщалось, что Тегеран поставил Европе условие для возвращения к ядерной сделке: ЕС должен либо покупать у Ирана нефть, либо предоставить стране кредит на 15 млрд долларов до конца года.

Напомним, проблема иранского ядерного досье обострилась в мае 2018 года после решения США об одностороннем выходе из СВПД и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. После этого Тегеран отказался от некоторых международных обязательств по ядерной сделке.