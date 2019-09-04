КС Армении частично удовлетворил иск экс-президента Кочаряна

Конституционный суд Армении частично удовлетворил иск экс-президента страны Роберта Кочаряна, который оспаривал свой арест.

Политик пытался оспорить конституционность положений законодательства, на основании которых был арестован, передает РИА «Новости».

«Признать несоответствующей конституции и недействительной статью уголовно-процессуального кодекса «Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу и уголовное преследование» по части, не предусматривающей неприкосновенность должностных лиц, наделенных особой защитой», – огласил решение председатель суда Грайр Товмасян.

Статья Уголовного кодекса, на основании которой был арестован Кочарян, признана законной.

К рассмотрению иска КС приступил 3 сентября. Адвокат экс-главы государства Арам Вардеванян заявлял, что иск касается вопросов, связанных с арестом и обстоятельствами, исключающими уголовное преследование политика.

Напомним, в июне Апелляционный суд в Армении постановил вернуть экс-президента страны Роберта Кочаряна под стражу и возобновить дело в отношении него.

В мае суд прекратил производство по уголовному делу в отношении Кочаряна. Дело было передано в Конституционный суд. Перед этим его освободили из-под ареста.

Кочаряна обвиняли в свержении конституционного строя в 2008 году. Также ему вменяли получение взятки в особо крупном размере.