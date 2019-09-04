Мэр Тбилиси резко отреагировал на заявления о ненужности российских туристов

Мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал неприемлемыми разговоры о том, что Грузии якобы не нужны туристы из России.

Каладзе заявил на заседании городского правительства, что такие разговоры категорически неприемлемы, и подобные заявления звучат со стороны лишь мелкой политической группы, передает Sputnik «Грузия».

«Наоборот, мы готовы принимать туристов из любых стран. Их безопасность как в городе, так и в стране будет максимально обеспечена», – подчеркнул он.

Мэр указал, что Грузия славится своими традициями, многообразной культурой и, конечно же, своим гостеприимством.

«Мы должны сделать все, чтобы мир узнал о нашей стране, чтобы узнал о нашем городе, которым мы очень гордимся», – отметил Каладзе.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что в страну нужно приводить «больше европейских инвестиций» и больше туристов из Европы, чтобы стать более независимой от России в экономическом смысле.

Напомним, на фоне антироссийских выступлений в Тбилиси 20 июня Россия ввела ограничения в авиасообщении и туризме. Потери Грузии из-за этого исчисляются сотнями миллионов долларов.

При этом Грузия для возобновления диалога с Москвой требует «изменения позиции России».

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