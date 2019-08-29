Президент Грузии захотела избавиться от экономической зависимости от России

В Грузию нужно приводить «больше европейских инвестиций» и больше туристов из Европы, чтобы стать более независимой от России в экономическом смысле, заявила грзуинский лидер Саломе Зурабишвили.

В ходе выступления на международном форуме во Франции она заявила, что Грузия «упорно движется» к Европе, и в связи с этим стране нужно стать экономически более независимой от России, передает РИА «Новости».

«С этой целью нам необходимо больше европейских инвестиций, больше туристов из Европы, больше европейских потребителей нашей продукции», – сказала Зурабишвили.

На фоне антироссийских выступлений в Тбилиси 20 июня Россия ввела ограничения в авиасообщении и туризме. Потери Грузии из-за этого исчисляются сотнями миллионов долларов.

При этом Грузия для возобновления диалога с Москвой требует «изменения позиции России».

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