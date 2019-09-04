Скворцова рассказала о существенном росте продолжительности жизни в России

Продолжительности жизни россиянок за семь месяцев выросла до 78,5 лет, мужчины в России стали жить до 68,5 лет, заявила на Восточном экономическом форуме глава Минздрава Вероника Скворцова.

По словам министра, скорость увеличения продолжительности жизни в России превышает все известные мировые показатели. Она также подчеркнула, что для того, чтобы люди жили более долгой и здоровой жизнью, нужно заниматься профилактикой заболеваний, передает РИА «Новости».

В августе Скворцова говорила, что за последние полгода продолжительность жизни в России увеличилась в среднем до 73,7 года. При этом разница в продолжительности жизни мужчин и женщин в России, по данным за первое полугодие 2019 года, составляет 9,9 года.