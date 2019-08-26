Названа разница в продолжительности жизни мужчин и женщин в России

Разница в продолжительности жизни мужчин и женщин в России, по данным за первое полугодие 2019 года, составляет 9,9 года, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

«Мы закончили с вами 2018 год с показателями 72,9 года. По результатам первого полугодия 2019 года удалось увеличить продолжительность жизни на 0,8 года, сейчас она уже составляет 73,7 года. У женщин – 78,5 лет, у мужчин – 68,6 лет. Разница между мужчинами и женщинами – 9,9 года», – передает ТАСС слова Скворцовой на совещании в Чите на тему повышения эффективности системы здравоохранения Забайкальского края.

Она отметила также, что по методике Всемирной организации здравоохранения можно рассчитать предотвратимую смертность.

«Если посмотреть на Россию, то предотвратимыми является 41% смертей», – добавила министр.

Основные возможности снижения смертности связаны с изменением образа жизни человека и устранением факторов риска.

«Особенно это касается мужчин трудоспособного возраста», – подчеркнула Скворцова.

Напомним, на прошлой неделе Скворцова заявила, что за последние полгода продолжительность жизни в России увеличилась в среднем до 73,7 года.

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