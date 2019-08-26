Названа разница в продолжительности жизни мужчин и женщин в России

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ВТО дорого обошлась России

Членство в ВТО оказалось для России бессмысленным Фото: Xu Jinquan/Xinhua/Global Look Press
Ровно семь лет назад – 22 августа 2012 года – Россия стала членом Всемирной торговой организации. В этом году Москва выполнит все тарифные обязательства, которые взяла на себя при вступлении в ВТО. За эти годы российская экономика сделала большие шаги вперед. Но выгоду ей принесли те решения, которые «по духу» прямо противоположны ВТО. Подробности...
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Американские «Томагавки» развязали Москве руки

Российские крылатые ракеты «Калибр» в наземном варианте станут одним из ответов на демарш СШАФото: Вадим Савицкий/
пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Владимир Путин поручил симметрично ответить на испытанную в США ракету средней дальности. Факт запуска ракеты говорит о том, что она у американцев существует, и более того – они уже готовы ее размещать, в том числе и у российских границ. Впрочем, эксперты считают, что в США не просчитали всех последствий и их решение по выходу из ДРСМД ставит Москву в более выгодное положение. Подробности...
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«Кукурузникам» ищут срочную замену

Ан-2 были рабочей лошадкой сельской авиации еще с 1940-х годовФото: Валерий Морев/ТАСС
На смену легендарному «кукурузнику» будет разработан новый региональный самолет вместимостью девять-четырнадцать человек. Сейчас в малой авиации остался небольшой парк старых советских самолетов, которых с каждым годом становится все меньше. Но и создание нового «кукурузника» не решит все проблемы, связанные с возрождением местной авиации в России.  Подробности...
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Иран и Ирак реанимируют раздражающий США нефтепровод

Иран и Ирак хотят создать альтернативу нефтяному маршруту через Ормузский проливФото: Azad Lashkari/Reuters
Риск начала большой войны в Персидском заливе угрожает главному маршруту поставок ближневосточной нефти в Европу – через Ормузский пролив. Заявления Ирана о готовности перекрыть этот стратегический пункт порождают прогнозы о подорожании нефти до 500 долларов за баррель. Но есть и альтернатива, над которой теперь совместно работают Тегеран и Багдад. Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Япония и Южная Корея объявили друг другу холодную войну

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Кризис в Азии показывает, что в ходе межгосударственной конкуренции будут разбужены многие «демоны прошлого». Все исторические факты, все обиды, все национальные мифы станут оружием в борьбе за место под солнцем в XXI веке. Подробности...

Как жовто-блакитный флаг был символом русского мира

Олег Хавич, политический аналитик
Ещё 170 лет назад жёлто-синий флаг во Львове был символом слова «русский». Современные «профессиональные украинские патриоты» о подобных истоках своей национальной символики даже не подозревают. Подробности...
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Либеральная метафизика пармезана

Андрей Бабицкий, журналист
Наши либералы отстраивают свою метафизику на убежденности в том, что человек является прежде всего существом поглощающим, и эту его потребность должны обеспечивать общество, государство и Европейский союз вкупе с Америкой. Подробности...
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      В России отметили День флага

      В нынешнем году Россия отмечает 350-летие одного из главных символов страны – триколора. Торжества по случаю Дня государственного флага прошли 22 августа во всех российских регионах, в том числе в Крыму
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      Президент Ирана Хасан Роухани лично представил новейший ЗРК «Бавар-373». О разработке этого комплекса было известно более десяти лет назад. Роухани заявил, что «Бавар-373» сильнее российского С-300 и близок к С-400
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          Должна ли Россия вернуться в «Большую восьмерку»?
          • Да

          • Нет

          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

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            Как обманывают российских автомобилистов

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              Названа разница в продолжительности жизни мужчин и женщин в России

              26 августа 2019, 11:28

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Разница в продолжительности жизни мужчин и женщин в России, по данным за первое полугодие 2019 года, составляет 9,9 года, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

              «Мы закончили с вами 2018 год с показателями 72,9 года. По результатам первого полугодия 2019 года удалось увеличить продолжительность жизни на 0,8 года, сейчас она уже составляет 73,7 года. У женщин – 78,5 лет, у мужчин – 68,6 лет. Разница между мужчинами и женщинами – 9,9 года», – передает ТАСС слова Скворцовой на совещании в Чите на тему повышения эффективности системы здравоохранения Забайкальского края.

              Она отметила также, что по методике Всемирной организации здравоохранения можно рассчитать предотвратимую смертность.

              «Если посмотреть на Россию, то предотвратимыми является 41% смертей», – добавила министр.

              Основные возможности снижения смертности связаны с изменением образа жизни человека и устранением факторов риска.

              «Особенно это касается мужчин трудоспособного возраста», – подчеркнула Скворцова.

              Напомним, на прошлой неделе Скворцова заявила, что за последние полгода продолжительность жизни в России увеличилась в среднем до 73,7 года.

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