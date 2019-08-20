В России существенно увеличилась продолжительность жизни

За последние полгода продолжительность жизни в России увеличилась в среднем до 73,7 года, заявил министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

«За первое полугодие 2019 года существенно улучшились показатели. По предварительным данным, продолжительность жизни составила 73,7 года, увеличившись на 0,7 года за полгода. У женщин это уже 78,5 года. Произошло это благодаря существенному снижению числа смертей за полгода на 28,4 тыс. человек», – передает ее слова ТАСС.

Она отметила, что сейчас по этому показателю Россия находится на уровне, который ожидали достигнуть в 2020 году.

Скворцова также добавила, что Россия вошла в число стран с самыми низкими показателями младенческой смертности.

«Мы достигли показателей младенческой смертности, которые планировали достичь только в 2023 году. Это 4,7 промилле, и фактически мы входим в короткий перечень лучших стран мира по показателям материнской и младенческой смертности», – сказала министр.

Между тем, в июле вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население. По ее словам, за четыре месяца естественная убыль составила минус 149 тыс. человек.