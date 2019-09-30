От главы минобороны Латвии потребовали отставки после слов о гордости за СС

Глава минобороны Латвии Артис Пабрикс, который назвал легионеров «Ваффен-СС» гордостью латышского народа, должен уйти с поста, заявил депутат Сейма Игорь Пименов.

Пименов обвинил министра в том, что тот занимается «прославлением военных действий германской армии». Депутат напомнил Пабриксу про Нюрнбергский процесс и подчеркнул, что слова министра «несовместимы с должностью» в стране, входящей в ЕС.

По словам Пименова, Пабрикс «дискредитирует Латвию в Европе и мире», передает РИА «Новости».

Напомним, в Риге регулярно устраивают шествия участников латышского легиона «Ваффен-СС».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об отношении властей Латвии к сторонникам легионеров СС.

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