У первого арабского космонавта на МКС увеличилась голова

Первый космонавт ОАЭ Хазза аль-Мансури, который прибыл на МКС на прошлой неделе, рассказал, какие изменения произошли в его организме за пять дней пребывания в космосе.

«Много изменений произошло с моим телом, размер моей головы увеличился из-за прилива жидкости. Мое обоняние также изменилось. Но я начал приспосабливаться и привыкать к этому», – приводит РИА «Новости» словам аль-Мансури во время сеанса видеосвязи со студентами, которые собрались в Космическом центре имени Мухаммеда бен Рашида в Дубае.



Он рассказал, что уже побывал во всех отсеках станции и снял о ней видеоролик. «Я буду рад показать вам вскоре первое видео о станции на арабском языке», – сказал космонавт, отметив, что «самая прекрасная вещь на станции – это невесомость».

25 сентября с космодрома Байконур на МКС отправился экипаж в составе россиянина Олега Скрипочки, американки Джессики Меир и первого космонавта Объединенных Арабских Эмиратов Хазза аль-Мансури. Космонавт из ОАЭ пробудет на орбите до 3 октября.