У первого арабского космонавта на МКС увеличилась голова

Взгляд
30 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 19:55  |  vz.ru
Разделы

Россия забирает у США японский рынок газа

Япония верит в успех российских СПГ-проектовФото: Сергей Красноухов/ТАСС
Российские СПГ-проекты пользуются небывалым спросом у азиатских инвесторов. В их числе Япония, которая готова профинансировать строительство перевалочных СПГ-терминалов для «Новатэка». Такой интерес инвесторов заставил вернуться к давно забытым СПГ-проектам даже «Роснефть» и Газпром. Это позволит России в несколько раз увеличить свою долю на мировом рынке СПГ. Подробности...
Перейти а раздел…

Путин впервые поедет на похороны иностранного лидера

Попрощаться с Жаком Шираком приедут не только французыФото: Zuma/ТАСС
Участие Владимира Путина в прощании с Жаком Шираком станет первой поездкой российского лидера на похороны главы иностранного государства. Да и в новейшей истории России были крайне редки случаи, когда глава государства отдавал дань памяти своему иностранному коллеге – бывшему или действующему. И это не просто знак личного уважения к ушедшему. Подробности...
Перейти а раздел…

Российские ВВС вооружат стаями летающих роботов

В тандеме истребителя и БПЛА решается главная задача – безопасность человекаФото: Минобороны РФ/ТАСС
Истребитель Су-57 и беспилотник С-70 оказались вместе в небе и выполнили учебно-боевые задачи по преодолению систем ПВО и безопасному заходу в зону «противника». Теперь официально можно говорить о том, что Россия получила новую интеллектуальную боевую систему, в которой задействованы человек и летающие роботы. Но это еще не все плюсы от подобного тандема. Подробности...
Перейти а раздел…

Канцлер Курц возродился после «русского скандала»

Курц настроен решительно, но ему придется идти на компромиссы, чтобы создать новое правительствоФото: Julian Stratenschulte/DPA/Global Look Press
Не прошло и полгода после громкой отставки самого молодого в истории канцлера Австрии Себастьяна Курца, как тому удалось привести свою партию к уверенной победе на выборах. Чтобы вернуть утраченный из-за «русского скандала» пост, Курц пойдет на коалицию с левыми либералами. А вот позиции пророссийских евроскептиков оказались серьезно подорваны. Как возвращение канцлера Курца повлияет на отношения России и Австрии? Подробности...
Перейти а раздел…

Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
Перейти а раздел…

Главные инновации создаются в авторитарных структурах

Игорь Ашманов, управляющий партнер «Ашманов и партнеры»
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что все страны мира в данный момент стоят на пороге первой революции государственного управления. Но на самом деле никаких революций не надо – все неплохо работает и без них. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Планете нужны новые полицейские

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Кажется, у современного мира нет иных вариантов сохраниться, кроме создания устойчивого треугольника Москва – Пекин – Вашингтон. Кто сможет сегодня в мире воспротивиться согласованному решению Путина, Си и Трампа? Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев

Руководить «климатической экономикой» не пустят кухаркиных детей

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Раньше мы это не очень замечали, но события ускоряются, и вот уже стало понятно: в цивилизованном мире стало слишком много NGO, они же НКО – всяческих неправительственных некоммерческих организаций. Это преподносят как торжество демократии, но на самом деле все гораздо сложней. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев
    Перейти а раздел…

    Главным соперником Трампа станет женщина

    Огонь по курильщикам

    Андрей Малахов спровоцировал международный скандал

      Перейти а раздел…

      Илон Маск показал корабль для полетов на Луну и Марс

      Основатель SpaceX Илон Маск презентовал новый космический корабль Starship, который предназначен для многократных запусков и перелетов в пределах Солнечной системы с экипажем на борту. Презентация состоялась на космической стартовой площадке в американском штате Техас
      Подробности...
      Обсуждение: 9 комментариев

      Умер Марк Захаров

      Умер выдающийся режиссер Марк Захаров. Он был автором незабываемых и всеми любимых фильмов «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен» и «Формула любви». Не многие помнят, что Захаров автор популярных юмористических рассказов
      Подробности...

      Умер экс-президент Франции Жак Ширак

      Ширак легко находил общий язык с любыми лидерами. Одна из самых запоминающихся встреч у него произошла с Владимиром Путиным на рыбалке
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Вегенсы»: Чипсы с пользой для здоровья

        «Счастливая мама»: Клуб, где мамам будет хорошо

        «MoonBike»: Велосипеды, в которые можно влюбиться

          Перейти а раздел…
          Одобряете ли вы запрет курения на балконах?
          • Да (я курильщик)

          • Да (я некурящий)

          • Нет (я курильщик)

          • Нет (я некурящий)

          Нужно ли разрешить в России полигамные браки?
          • Нужен только моногамный брак

          • Нужен институт многоженства

          • Нужен институт многомужества

          • Нужны обе формы полигамных браков

          • Институт брака устарел

          Как вы относитесь к экоактивизму Греты Тунберг?
          • Поддерживаю

          • Не согласен с высказываемыми ею целями

          • Не нравится личность Греты Тунберг

          • Осуждаю использование детей в общественно-политическом активизме

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:МИД заявил об уничтожении ИГ и «Джебхат ан-Нусры» в Сирии
              Россия запретила въезд в страну вице-спикеру Сейма ПольшиВ Кремле назвали условие публикации стенограмм бесед Путина и ТрампаВ Кремле заявили об отсутствии сроков саммита «нормандской четверки»У первого арабского космонавта на МКС увеличилась голова
              Выявлены не дошедшие до объектов строительства в России триллионы рублейОпубликовано видео пуска «Тополь-М» с ПлесецкаГрузинская делегация устроила акцию протеста против возвращения России в ПАСЕАлену Водонаеву высмеяли за фото с тремя ногами
              США расширили санкции против России из-за «вмешательства в выборы»В Сети обсуждают видео избиения солдат во французской армииВ Сети появилось видео издевательств отца над сестрами ХачатурянРоссийская спортсменка разъяснила смысл «интимных ракурсов» в телетрансляциях

              Главная тема


              Норвегию пугают русскими "белыми человечками"

              отрицательная рентабельность


              Необходимость облетать Россию ударила по финансам украинской авиакомпании

              автомобиль для экоактивистки


              Шварценеггер подарил Грете Тунберг электрокар Tesla

              «на вере и на страхе»


              Познер объяснил свою критику в адрес СССР и России

              Видео

              легализация перевозок


              Украина начала обустраивать границу с Крымом на века

              боевая система


              Российские ВВС вооружат стаями летающих роботов

              СПГ-проекты


              Россия забирает у США японский рынок газа

              административное нарушение


              Поимкой балконных курильщиков займутся соседи

              викторина


              Что вы знаете о русской водке?

              Борьба за умы


              Игорь Мальцев: Руководить «климатической экономикой» не пустят кухаркиных детей

              Семейные разногласия


              Дмитрий Дробницкий: Планете нужны новые полицейские

              Реформа управления


              Игорь Ашманов: Главные инновации создаются в авторитарных структурах

              на ваш взгляд


              Одобряете ли вы запрет курения на балконах?

              У первого арабского космонавта на МКС увеличилась голова

                 30 сентября 2019, 19:29
              Фото: Vyacheslav Oseledko/POOL/EPA/ТАСС
              Текст: Елизавета Булкина

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Первый космонавт ОАЭ Хазза аль-Мансури, который прибыл на МКС на прошлой неделе, рассказал, какие изменения произошли в его организме за пять дней пребывания в космосе.

              «Много изменений произошло с моим телом, размер моей головы увеличился из-за прилива жидкости. Мое обоняние также изменилось. Но я начал приспосабливаться и привыкать к этому», – приводит РИА «Новости» словам аль-Мансури во время сеанса видеосвязи со студентами, которые собрались в Космическом центре имени Мухаммеда бен Рашида в Дубае.

              Он рассказал, что уже побывал во всех отсеках станции и снял о ней видеоролик. «Я буду рад показать вам вскоре первое видео о станции на арабском языке», – сказал космонавт, отметив, что «самая прекрасная вещь на станции – это невесомость».

              25 сентября с космодрома Байконур на МКС отправился экипаж в составе россиянина Олега Скрипочки, американки Джессики Меир и первого космонавта Объединенных Арабских Эмиратов Хазза аль-Мансури. Космонавт из ОАЭ пробудет на орбите до 3 октября.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............