Последний «Союз-ФГ» стартовал с Байконура

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с космическим кораблем «Союз МС-15», на борту которого находятся три космонавта, одни из которых – первый представитель ОАЭ, стартовала с Байконура.

Через 10,5 минут ракета выведет корабль на орбиту. После этого начнется шестичасовой полет «Союза МС-15» к МКС. Стыковка корабля и станции планируется на 22.46 мск в тот же день, передает РИА «Новости».

Позже стало известно, что «Союз МС-15» вышел на орбиту и взял курс на МКС. «Есть отделение космического корабля», – объявил диктор на наблюдательном пункте космодрома Байконур.

Кроме того, после преодоления условной границы между атмосферой и космосом, Аль-Мансури стал первым космонавтом ОАЭ.

На МКС направляется экипаж, в составе которого: космонавт Олег Скрипочка (Роскосмос), астронавты Джессика Меир (НАСА) и Хазаа аль-Мансури (Космический центр Мухаммеда бен Рашида, ОАЭ).

Аль-Мансури проведет на борту МКС восемь дней, после чего вернется на Землю. По итогам его полета будет принято решение о возможности длительного полета гражданина ОАЭ в космос.

Ранее сообщалось, что ракету «Союз-ФГ» перед последним пуском на Байконуре освятили.

Напомним, в понедельник последнюю в истории ракету-носитель «Союз-ФГ», в которой использовались украинские комплектующие, установили на Байконуре.

В следующий раз космонавтов начнут отправлять на орбиту на новых ракетах «Союз-2.1а», все оборудование которых полностью изготавливается в России.

Также этот пуск стал последним с «Гагаринского старта» (именно с него в космос отправился Юрий Гагарин) перед закрытием на модернизацию.

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