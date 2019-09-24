«Союз-ФГ» освятили перед последним пуском на Байконуре

Ракету-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» перед последним в истории пуском с «Гагаринского старта» космодрома Байконур, освятили.

Освящение провел настоятель храма Святого Великомученика Георгия Победоносца на Байконуре протоиерей Сергий (Бычков).

«Спасибо, что вы пришли сюда вместе с нами помолиться о благословении Господнем космического аппарата и космонавтов. Хочу от всей души вас всех поблагодарить и пожелать милости Божьей, чтобы она пребывала со всеми вами, и Господь хранил вас всех на многая и благая лета», – передает РИА «Новости» слова протоирея Сергия.

Напомним, в понедельник последнюю в истории ракету-носитель «Союз-ФГ» установили на Байконуре. Пуск ракеты с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» запланирован на 16.57 мск 25 сентября. Корабль доставит новый экипаж на Международную космическую станцию 25 сентября в 22.45 мск.

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