Утвержден экипаж новой экспедиции на МКС

Государственная комиссия утвердила новый экипаж длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС). Экспедиция отправится на орбиту с космодрома Байконур на пилотируемом корабле «Союз МС-15» 25 сентября.

«В состав основного экипажа утверждены космонавт Олег Скрипочка (Роскосмос), астронавты Джессика Меир (НАСА) и Хазаа аль-Мансури (Космический центр Мухаммеда бен Рашида, ОАЭ)», – сказал представитель ЦПК ТАСС.

Космонавт из ОАЭ отправится на орбиту впервые, он пробудет на станции до 3 октября, когда вернется на Землю, отмечает РИА «Новости».

Россиянин Сергей Рыжиков, американец Томас Маршберн и астронавт из ОАЭ Султан аль-Нейади вошли в состав дублирующего экипажа.

Пуск пилотируемого корабля состоится 25 сентября в 16.58 мск. Стыковка корабля с МКС произойдет в тот же день в 22.45.

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