В Роскосмосе раскрыли схему полета корабля «Союз МС-15»

Российский пилотируемый корабль «Союз МС-15» с новым экипажем полетит в конце сентября к МКС по «короткой» шестичасовой схеме, сообщили в ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса).

«Старт корабля «Союз МС-15» – 25 сентября в 16:57 мск, стыковка [корабля с МКС] – 25 сентября в 22:45 мск», – передает ТАСС сообщение ЦНИИмаш.

Ранее планировалось, что «Союз МС-15» стартует 18 октября. До этого 3 октября на Землю должен был вернуться «Союз МС-12».

Напомним, в январе сообщалось, что ради первого космонавта из ОАЭ предложено перенести запуск российского космического корабля к МКС.

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