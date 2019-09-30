Зеленский уволил секретаря СНБО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Данилюка с поста секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины.

«Освободить Данилюка Александра Александровича от должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», – сказано в тексте указа, передает РИА «Новости».

Напомним, Данилюк написал заявление об отставке на имя главы государства на прошлой неделе.