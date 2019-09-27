Секретарь СНБО Украины решил уйти в отставку

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк написал заявление об отставке, сообщает пресс-служба офиса президента страны Владимира Зеленского.

В офисе Зеленского сообщили, что «соответствующее заявление Александр Данилюк написал на имя президента Украины перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН», передает РИА «Новости».

Предполагается, что президент рассмотрит заявление, когда вернется в Киев.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как НАТО взялось за переделку главной спецслужбы Украины.

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