Журналист ВГТРК рассказал о нападении на его группу в ЦАР

На съемочную группу телеканала «Россия 1» напал вооруженный отряд в Центральноафриканской республике, однако полицейским, которые обеспечивали безопасность журналистов, удалось отбить нападение. Об инциденте рассказал корреспондент Александр Рогаткин.

«Мы попытались снять один отряд вооруженный, который проходил мимо, об этом говорится в сюжете. Им это не понравилось, они на нас набросились, пытались камеру отобрать. Полицейским с большим трудом удалось нас отбить. Не знаю, если бы мы одни были, что бы случилось», – передает РИА «Новости» слова Рогаткина.

Он отметил, что для проведения съемок пришлось договариваться с правительством ЦАР, так как речь в сюжете должна была пойти о базах, принадлежащих минобороны африканской страны.

«Мы туда запросы отправили давно уже, больше года назад. Вот в итоге до нас еще успели и CNN побывать, и Al Jazeera. Не знаю, с чем это связано, что так долго они не присылали ответ, мы периодически обновляли. В итоге с нами связались помощники (советника по национальной безопасности президента Центральноафриканской Республики Валерия) Захарова, сказали, мол, приезжайте», – рассказал Рогаткин.

Сюжет вышел в воскресенье в программе «Вести недели». В репортаже показывают особенности строевой подготовки курсантов тренировочного лагеря минобороны ЦАР, обсуждаются сведения об интересах России на «черном континенте», показано место в 20 км от города Себю, где в 2018 году убили съемочную группу Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Также на «России 1» впервые показали видеосвидетельства водителя, который выжил при нападении на россиян год назад.

Валерий Захаров также принял участие в съемках.

Рогаткин утверждает, что минобороны ЦАР выделило российской съемочной группе автобус с автоматчиками. На каждых съемках присутствовала охрана.

«То есть, мы снимали, а они – пять человек оцепления – вокруг нас. Мы не запрашивали ничего подобного отдельно, очевидно, они сами после той истории с гибелью российских журналистов решили предпринять какие-то такие вещи», – добавил Рогаткин.

По его словам, даже при таких мерах безопасности оставались места, которые съемочной группе советовали не посещать ни под каким видом. Среди них – «пятый километр», где живут остатки банд исламских экстремистов. Они разгромили местный Собор Богоматери, устроили перестрелку в заселенном христианами районе.

Напомним, 30 июля 2018 года журналисты Кирилл Радченко, Орхан Джемаль и Александр Расторгуев были убиты в ЦАР, где они снимали кино по заказу проекта Михаила Ходорковского «Центр управления расследованиями».

В январе официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко рассказала об обстоятельствах этого преступления.