Засмотревшийся на свое отражение кот развеселил Сеть

В Сети набирает популярность ролик с котом, который внимательно изучает свое отражение в зеркале. Интернет-пользователи предположили, что питомец осознал собственное существование.

Видео появилось в Twitter и набрало почти 90 тыс. отметок «Нравится».

Cat coming to terms with its existence pic.twitter.com/O0WeZYDGHV — Awwwww (@AwwwwCats) September 28, 2019

«Этот другой кот такой классный парень», – пишет один из комментаторов, предполагая, какие мысли в этот момент в голове у кота.

«Черт! Я реинкарнировался кошкой?» – пишет другой пользователь.

Некоторые отмечают, что у кота глубокомысленное выражение морды.

Пользователи также стали делиться другими смешными роликами, в том числе с котами и отражением в зеркале.

Ранее в социальных сетях появилось видео с котом, который отправился на прогулку по крыше автомобиля, но оказался неловким и провалился в люк.