Частный космический «грузовик» собрались построить в России

Частная российская компания «Международные транспортные космические системы» разработает дешевый транспортный корабль для снабжения МКС грузами, сообщили в МТКС.

«Многоразовый грузовой корабль будет создаваться в тесной кооперации с предприятиями госкорпораций «Роскосмос», «Росатом» и «Ростех», – передает РИА «Новости» сообщение МТКС.

Корабль назвали «Арго» в честь судна древнегреческих аргонавтов.

В 2023 году планируется провести запуск без груза.

МТКС создана выходцами из S7.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о перспективах частных космических компаний в России.

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