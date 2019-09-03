Пытавшийся изнасиловать четырех женщин за два часа мужчина задержан в Москве

В Москве задержан 27-летний мужчина, который подозревается в совершении попыток изнасилования четырех женщин.

«У дома на ул. Рудневой мужчина напал на 23-летнюю девушку, затем переместился в Янтарный проезд и там попытался изнасиловать гражданок 20 и 44 лет. На последнюю потерпевшую, 27-летнюю москвичку, он набросился на ул. Коминтерна. Все преступные эпизоды мужчина совершил в течение двух часов», – сообщил источник в правоохранительных органах, передает агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что описываемые события произошли 25 августа. Сейчас подозреваемый задержан, в отношении него возбуждены уголовные дела о покушении на изнасилование.

Ранее сообщалось, что мужчину приговорили за изнасилование и убийство пятилетней падчерицы в Сочи.