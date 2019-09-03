Погибшего туриста в Заполярье больше месяца охраняла собака

Рядом с телом погибшего в Мурманской области туриста из Санкт-Петербурга больше месяца просидела его собака.

66-летний мужчина приехал на Ловозерские тундры 27 июля, оттуда он направился в сторону Сейдозера. Вернуться обратно он должен был через сутки, однако связь с ним прервалась, об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на сообщение СК России по Мурманской области.

Тело туриста было обнаружено 2 сентября, мужчину нашли почти в трех с половиной км от его автомобиля. Следователи не установили признаков насильственной смерти. Рядом с телом сидела собака, которая все это время сторожила хозяина.

«Рядом с телом обнаружены снаряжение, продукты питания, палатка, судя по плотной упаковке которых, воспользоваться ими он не успел», – рассказали в ведомстве «Интерфакс-туризм».

Ранее специалисты рассказали, какую пользу собаки приносят человеку.