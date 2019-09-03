Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка под Иркутском

Сбербанк реструктурирует кредиты малым предпринимателям и населению, пострадавшим от паводка в Иркутской области, заявил глава банка Герман Греф.

Во вторник Греф прибыл город Тулун в Иркутской области, передает ТАСС.

«Мы приняли решение, что реструктурируем кредиты пострадавшим малым предприятиям, предпринимателям и пострадавшим людям с переносом платежей на год и с прощением процентных платежей, которые накопятся за этот год», – цитирует его пресс-служба банка.

Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал Сбербанк за нежелание помогать с реструктуризацией долгов пострадавшим от паводка в Иркутской области.