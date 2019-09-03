Мутко поинтересовался у иркутского омбудсмена, «какой вы на хрен уполномоченный?»

Вице-премьер Виталий Мутко раскритиковал уполномоченного по правам предпринимателей Иркутской области Андрея Капитонова-Козлова за жалобы на его деятельность после стихийного бедствия в регионе.

«Уполномоченный, вы слышите, что говорят? Какой вы уполномоченный? Ну вы понимаете, какой вы на хрен уполномоченный, понимаете? Смотрите, что люди говорят. Они акты подали, но он (мэр Тулуна Юрий Карих) не хочет этого делать. Но вы-то получаете зарплату. Вы собирательный образ (предпринимателей)», – сказал Мутко, передают «Вести».

Предприниматели региона пожаловались Мутко на то, что не могут получить выделенные федеральными органами средства на восстановление производств и строений, разрушенных во время наводнения.

«Я не знаю, что вы там делаете в Иркутской области. Началось наводнение, сядь здесь (в Тулуне). Не он должен так выступать – приятно слушать человека, а вы. Возьмите сегодня акты, заявления, завтра пойдите в администрацию, поднимите, создайте реестр. Я-то с этого и начал, когда приехал. Я вам как председатель комиссии говорю: сделайте и выдайте акты людям», – сказал омбудсмену Мутко.

Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал местные власти за медлительность в устранении последствий стихийного бедствия и поручил Мутко «дожать ситуацию» с выплатой компенсаций пострадавшим в регионе.