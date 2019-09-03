Сломавшему ногу ребенку в уральском детсаду два часа не вызывали скорую

В Нижнем Тагиле детский сад заплатит 100 тыс. рублей компенсации родителям ребенка, который сломал ногу на уроке физкультуры. При этом за помощью медиков воспитатели обратились через 2,5 часа после получения мальчиком травмы.

Инцидент произошел 25 февраля 2019 года, однако о нем стало известно только сейчас, сообщает сайт телекомпании ОТВ.

Выяснилось, что ребенок упал на уроке физкультуры. Позднее медики диагностировали у него перелом левой голени со смещением, передает портал ЕТВ со ссылкой на свердловскую прокуратуру.

Отмечается, что мальчику долгое время пришлось пролежать в постели.

После проверки выяснилось, что работники детского сада вызвали скорую помощь только через два с половиной часа после того, как ребенок сломал ногу.

В результате детский сад обязали выплатить родителям пострадавшего 100 тыс. рублей компенсации.

Ранее дети пострадали при обрушении штукатурки в детском саду Благовещенска. До этого заведующей детским садом «Рассвет» в поселке Красное-на-Волге в Костромской области предъявили обвинение в халатности после падения фортепиано на ребенка.