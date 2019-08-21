Штукатурка обрушилась в детсаду Благовещенска, есть пострадавшие

Три ребенка пострадали от обрушения штукатурки в детском саду Благовещенска, медпомощь понадобилась двоим детям, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«В детском саду №5 во время пребывания детей в одной из групп произошло падение штукатурки с потолка... В настоящее время группа закрыта. Детей до получения результатов строительной экспертизы принимать не будут. В результате падения штукатурки медицинская помощь понадобилась двум воспитанникам. На текущий момент один ребенок находится дома, второй – в медучреждении. Мама еще одного ребенка от (его) госпитализации отказалась», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Там добавили также, что на место инцидента выехала оперативная рабочая группа, которая должна обследовать помещение.

Напомним, ранее в среду крыша дома рухнула на мать с ребенком в Новосибирске.