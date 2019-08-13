Заведующая детским садом пойдет под суд после падения фортепиано на девочку

Заведующей детским садом «Рассвет» в поселке Красное-на-Волге в Костромской области предъявлено обвинение в халатности после падения фортепиано на девочку в группе дошкольного учреждения.

Как установило следствие, на 4-летнюю девочку в группе упало фортепиано, придавив ее к полу, ребенок был госпитализирован с травмами грудной клетки, отмечается в сообщении на сайте СУ СК по Костромской области.

По версии следствия причиной несчастного случая стала халатность заведующей детским садом, которая допустила нахождение не прочно закрепленного музыкального инструмента в группе. При этом заведующая обвиняется также в том, что не обеспечила замену отсутствующего в тот день воспитателя, так как во время инцидента младший воспитатель была вынуждена выйти на кухню, и дети остались без присмотра. Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

В октябре 2018 года двух воспитательниц детского сада в Красноярском крае обвинили в истязании воспитанников иголками и булавками.