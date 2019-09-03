Европейским компаниям помешала секретность российских ГОСТов

Секретность ряда российских ГОСТов вносит сложности при совместной работе российских и европейских компаний, занимающихся совместным производством космической продукции, сообщил глава Airbus Defence and Space в России Владимир Терехов.

«Дополнительные сложности создает то, что российские ГОСТы зачастую засекречены», – приводит ТАСС слова Терехова.

По словам главы Airbus Defence and Space в России, решение проблемы является нетривиальной и очень долгосрочной задачей, справиться с которой может «либо частичное признание европейских стандартов в России, либо проведение взаимного признания тех или иных ГОСТов».

Ранее в Европейском космическом агентстве (ЕКА) назвали условие использования российских кораблей «Союз» для отправки европейских астронавтов на МКС.

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