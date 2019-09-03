Переговоры советников глав «нормандской четверки» в Берлине завершились

Внешнеполитические советники лидеров «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина) завершили переговоры в Берлине, сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

«В Киеве уже полночь, а в Берлине только что завершились переговоры в нормандском формате», – приводит ТАСС слова дипломата.

Россию на встрече представлял помощник президента России Владислав Сурков. В переговорах также участвовал новый глава МИД Украины Вадим Пристайко. Представитель МИД Германии Мария Адебар пояснила его участие в переговорах тем, что ранее он представлял Украину именно в качестве советника президента.

Встреча была призвана продвинуться вперед в подготовке к саммиту лидеров «четверки» и реализации Минских договоренностей.

В минувший четверг во Франции заявили о «небывалом окне возможностей» по ситуации на Украине. В тот же день состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель, во время которого лидеры обсудили подготовку саммита «нормандской четверки».

Напомним, в ходе визита во Францию президент России Владимир Путин заявлял, что любая встреча в «нормандском формате» должна приводить к нормальным результатам, нужно добиваться выполнения уже достигнутых договоренностей. В Кремле отмечали, что для встречи лидеров «нормандской четверки» «кто-то должен проделать «домашнюю работу».

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