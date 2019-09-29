Путин ввел акцизы на электронные сигареты

Глава российского государства Владимир Путин подписал федеральный закон, который делает многоразовые электронные сигареты подакцизным товаром.

Закон начинает действовать с 1 января. Прежде подакцизными были только одноразовые электронные устройства, передает РИА «Новости».

Теперь акцизы вводятся на многоразовые электронные системы доставки никотина (превращают жидкость в пар) и электронные устройства для нагревания табака.

В 2020 году акциз будет 50 рублей за штуку, в 2021 году – 52, в 2022 году – 54.

На жидкости для ЭСДН акцизы составят 13, 14 и 15 рублей за мл соответственно, а на табак для электронных устройств – 6,04 тыс. рублей, 6,2 тыс. рублей и 6,5 тыс. рублей за кг.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о кампании по борьбе с вовлечением детей в имитацию курения.