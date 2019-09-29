Политолог назвал причины провала митинга оппозиции в Москве

«Митинг оказался совсем унылым. Даже с учетом звезд и лидеров радикальной оппозиции удалось собрать меньше 20 тысяч», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, рассуждая о причинах провала санкционированного митинга в центре Москвы, прошедшего в воскресенье.

«Во-первых, лето кончилось. На улице осень. Плохая погода. Гулять по улицам – удовольствие не самое большое. Во-вторых, у них нет идей. А при отсутствии каких-либо реальных идей – кроме того, чтобы прекратить так называемое московское дело, хотя это натянутая коннотация, – добиться поддержки со стороны горожан невозможно», – сказал газете ВЗГЛЯД директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

«Потому остались лишь те, кто ходит на митинги по привычке или за деньги. А денег тоже стало меньше. Заказчики основные для себя задачи решили, и уже нет смысла нанимать или платить за массовку. Лучше потратить эти деньги в Калифорнии, Майами или Лас-Вегасе, как это делают некоторые вожди оппозиции», – продолжил эксперт.

По его словам, у представителей радикальной оппозиции была идея «потратить деньги на привлечение медийных лиц, благодаря чему массовка сама по себе соберется».

«Но, как мы видим, эта идея себя не оправдала. Москвичам в целом и пассионарной части молодежи в частности – это не интересно», – подчеркнул Мартынов.

«Что касается самого вождя – он не зря летал в отпуск. Он выглядит отдохнувшим, бодрым, веселым, энергичным, в меру упитанным, загорелым и в хорошем настроении. Ну как еще может выглядеть Навальный после отпуска в США? Так и должен выглядеть вождь», – сыронизировал собеседник.

«И обратите внимание, что он не стал скандировать привычные для него лозунги. Значит, дело сделано, задачи выполнены, деньги получены и частично потрачены. Какой смысл делать что-то бесплатно?» – резюмировал Мартынов.

Напомним, мэрия Москвы согласовала митинг 29 сентября на проспекте Академика Сахарова. По данным МВД, на акцию в поддержку фигурантов дела о незаконных митингах собралось до 20 тысяч человек.

При этом, как сообщали СМИ со ссылкой на видео с митинга, участники мероприятия при помощи «каруселей», то есть проходя через рамки по несколько раз, увеличивали число пришедших на акцию.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, за что возбуждают дела против участников несанкционированных акций.