Россия призвала возобновить встречи глав генштабов арктических стран

В Арктике наблюдается низкий уровень политической напряженности, отметил первый заместитель секретаря Совета безопасности Юрий Аверьянов. По его словам, необходимо возобновить ежегодные встречи начальников генеральных штабов вооруженных сил стран региона.

В интервью «Российской газете» Аверьянов заявил, что формат ежегодных встреч начальников генштабов был эффективным механизмом укрепления доверия и безопасности. Он напомнил, что проведение этих мероприятий было приостановлено по инициативе западных стран в 2014 году.

«Для того чтобы Арктика и впредь оставалась зоной низкой напряженности, такой канал взаимодействия хорошо было бы возобновить», – сказал Аверьянов.

На площадке Арктического совета, в который входят восемь государств региона и ряд организаций, фактически не обсуждаются военно-политические вопросы, констатировал представитель Совбеза России.

«Арктика сегодня – это территория низкой политической напряженности и хороший пример успешного многостороннего сотрудничества», – сказал он.

Как отметил первый замсекретаря Совбеза России, стремление участников Арктического совета к конструктивному диалогу подтверждается тем, что «на фоне сложной международной обстановки на сегодняшний день ни один из восьмидесяти проектов [Арктического] совета не был свернут».

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