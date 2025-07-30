На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.17 комментариев
Захарова анонсировала переговоры Лаврова с главой МИД Сирии
Захарова: Переговоры Лаврова с главой МИД Сирии состоятся 31 июля
В Москве 31 июля состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Сирии Асаада аш-Шейбани. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«31 июля в Москве состоятся переговоры министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Асаадом аш-Шейбани. Планируется обсудить актуальные вопросы двусторонней повестки дня, международной и региональной проблематики», – заявила Захарова, передает ТАСС.
Ранее Лавров сообщил, что Россия готова рассматривать Саудовскую Аравию как возможную площадку для будущих очных контактов с США.