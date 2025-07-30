На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.25 комментариев
При атаке дрона ВСУ пострадали три жителя города Горский в ЛНР
При ударе дрона ВСУ около 15 часов среды пострадали три жителя частного дома в городе Горском, когда БПЛА спикировал на жилой дом, частично его разрушив, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
«Супружеская пара – мужчина 1953 года рождения и женщина 1960 года рождения госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Еще одна пожилая женщина доставлена в больницу с контузией в шоковом состоянии», – сказано в Telegram-канале правительства Луганской Народной Республики (ЛНР).
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате удара беспилотника по центру Лисичанска в ЛНР был ранен мирный житель, которого доставили в городскую больницу, сообщили в оперативных службах республики.
Вооруженные формирования Украины понесли значительные потери при попытке захватить участок трассы между Кармазиновкой и Нововодяным в ЛНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.