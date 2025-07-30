При атаке дрона ВСУ пострадали три жителя города Горский в ЛНР

Tекст: Ирма Каплан

«Супружеская пара – мужчина 1953 года рождения и женщина 1960 года рождения госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Еще одна пожилая женщина доставлена в больницу с контузией в шоковом состоянии», – сказано в Telegram-канале правительства Луганской Народной Республики (ЛНР).

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате удара беспилотника по центру Лисичанска в ЛНР был ранен мирный житель, которого доставили в городскую больницу, сообщили в оперативных службах республики.

Вооруженные формирования Украины понесли значительные потери при попытке захватить участок трассы между Кармазиновкой и Нововодяным в ЛНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.



