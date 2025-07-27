Если экономить, но не голодать, в Японии вполне можно питаться на 500 рублей в день. Почему так получилось? Во всем снова виноваты русские. И это почти не шутка.0 комментариев
В результате атаки ВСУ по центру Лисичанска пострадал мужчина
В результате удара беспилотника по центру Лисичанска Луганской Народной Республики был ранен мирный житель, которого доставили в городскую больницу, сообщили в оперативных службах республики.
«ВСУ в субботу – примерно в 16:50 мск – нанесли удар беспилотником по центру Лисичанска. Пострадал мирный житель города», – заявил источник, передает ТАСС.
Пострадавший мужчина получил множественные ранения. Его экстренно доставили в Лисичанскую городскую больницу, где ему оказывают медицинскую помощь.
В понедельник военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что на фоне тактических успехов российских войск на линии соприкосновения украинские силы предприняли обстрелы прифронтовых городов ЛНР, включая Сватово и Лисичанск.
Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ застрял в ветках дерева рядом с подстанцией скорой помощи в Лисичанске, не причинив вреда людям и технике.
Как писала газета ВЗГЛЯД, при атаке беспилотника ВСУ на жилые дома в ЛНР погибла женщина. В Лисичанске беспилотник ВСУ ударил по машине скорой помощи, ранения получили трое медицинских работников.