В результате атаки ВСУ по центру Лисичанска пострадал мужчина

Вучич рассказал о беспрецедентном обещании Си Цзиньпина Сербии

Tекст: Ирма Каплан

«Мне Си Цзиньпин сказал, хотя не люблю много просить, но он мне сказал, когда мы были в Москве, и впервые обратился ко мне по имени – Александр – что невероятно для китайцев, он сказал мне: «Назови, что хочешь, получишь все, что просишь». Я, шокированный, ответил: «Если можно, какую-нибудь фабрику», – приводит РИА «Новости» слова Вучича.

В субботу вечером Вучич с членами правительства и послом КНР Ли Мином осмотрел строительство автотрассы Дунайский коридор на востоке Сербии, которую ведет китайская компания Shandong.

Вучич сказал, что когда китайцы закончат Дунайский коридор, переключатся на строительство шоссе в городе Зренянин, и спросил посла Китая в Белграде Ли Мина, поддержит ли Shandong и китайское государство и этот проект в Сербии.

Посол ответил, что они этот проект поддерживается и отметил, что он считает, что у двух стран под руководством Вучича и Си Цзиньпина будет еще больше возможностей для сотрудничества, сообщает телеканал Pink.

В начале июня премьер-министр Сербии Джуро Мацут сообщил о подписании соглашений с Китаем об углублении стратегического партнерства, в рамках которого было реализовано более 30 проектов в сфере инноваций, инфраструктуры, промышленности и образования.

Как писала в июне газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Джуро Мацут объяснил свою поездку в Египет тем, что для Сербии принципиально важно вместе с этой страной подтвердить приверженность курсу, олицетворяемому «Движением неприсоединения».



