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Три человека пострадали при атаке дрона ВСУ на скорую ЛНР
В Лисичанске Луганской Народной Республики (ЛНР) беспилотник ВСУ ударил по машине скорой помощи, в результате ранения получили трое медицинских работников, сообщили в Telegram-канале правительства республики.
«В момент удара в машине находились фельдшер, медсестра терапевтического отделения местной больницы и водитель. Все трое госпитализированы», – сказано в сообщении.
По словам министра здравоохранения ЛНР Натальи Пащенко, дрон ВСУ атаковал автомобиль скорой помощи в центре Лисичанска.
По ее словам, 56-летний водитель со множественными осколочными ранениями, а также фельдшер с тяжелыми ранениями головы, груди и конечностей направлены в Луганскую республиканскую клиническую больницу.
Медсестра получила ссадины головы и акубаротравму, она проходит лечение в Лисичанской городской больнице.
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