Три человека пострадали при атаке дрона ВСУ на скорую ЛНР

Tекст: Ирма Каплан

«В момент удара в машине находились фельдшер, медсестра терапевтического отделения местной больницы и водитель. Все трое госпитализированы», – сказано в сообщении.

По словам министра здравоохранения ЛНР Натальи Пащенко, дрон ВСУ атаковал автомобиль скорой помощи в центре Лисичанска.

По ее словам, 56-летний водитель со множественными осколочными ранениями, а также фельдшер с тяжелыми ранениями головы, груди и конечностей направлены в Луганскую республиканскую клиническую больницу.

Медсестра получила ссадины головы и акубаротравму, она проходит лечение в Лисичанской городской больнице.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Славяносербском районе ЛНР сотрудники Росгвардии и военной комендатуры сорвали нападение на колонну техники ВС России, обнаружив тайник с советским гранатометом РПГ-7, боеприпасами и противотанковым комплексом NLAW.

Во дворе жилого дома в Кременной 16 июня погибли два человека, в том числе подросток.