Дрон ВСУ пытался атаковать подстанцию скорой помощи в ЛНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

Беспилотник Вооруженных сил Украины попытался атаковать подстанцию скорой помощи в Лисичанске Луганской Народной Республики, сообщает ТАСС со ссылкой на телеграм-канал правительства региона. Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко рассказала: «Дрон ВСУ атаковал подстанцию скорой помощи в Лисичанске. Впрочем, атака не удалась. Беспилотник зацепился за ветки и упал рядом с одним из автомобилей скорой. Взрывное устройство не сдетонировало».

По информации властей региона, в результате происшествия никто не пострадал. На месте работают соответствующие службы для расследования инцидента и устранения возможных последствий.

Это не первый случай попытки атаки на объекты гражданской инфраструктуры на освобожденных территориях ЛНР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, при атаке беспилотника ВСУ на жилые дома в ЛНР погибла женщина. В Лисичанске беспилотник ВСУ ударил по машине скорой помощи, ранения получили трое медицинских работников.