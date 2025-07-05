Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.7 комментариев
Дрон ВСУ пытался атаковать подстанцию скорой помощи в ЛНР
Беспилотник Вооружённых сил Украины застрял в ветках дерева рядом с подстанцией скорой помощи в Лисичанске, не причинив вреда людям и технике.
Беспилотник Вооруженных сил Украины попытался атаковать подстанцию скорой помощи в Лисичанске Луганской Народной Республики, сообщает ТАСС со ссылкой на телеграм-канал правительства региона. Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко рассказала: «Дрон ВСУ атаковал подстанцию скорой помощи в Лисичанске. Впрочем, атака не удалась. Беспилотник зацепился за ветки и упал рядом с одним из автомобилей скорой. Взрывное устройство не сдетонировало».
По информации властей региона, в результате происшествия никто не пострадал. На месте работают соответствующие службы для расследования инцидента и устранения возможных последствий.
Это не первый случай попытки атаки на объекты гражданской инфраструктуры на освобожденных территориях ЛНР.
Как писала газета ВЗГЛЯД, при атаке беспилотника ВСУ на жилые дома в ЛНР погибла женщина. В Лисичанске беспилотник ВСУ ударил по машине скорой помощи, ранения получили трое медицинских работников.