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Марочко сообщил о новых ударах ВСУ по городам ЛНР
На фоне тактических успехов российских войск на линии соприкосновения украинские силы предприняли обстрелы прифронтовых городов ЛНР, включая Сватово и Лисичанск, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, ВСУ на прошлой неделе терпели поражения по всем фронтам, из-за чего активизировали обстрелы прифронтовых населенных пунктов ЛНР, передает ТАСС. Марочко заявил: «Ситуация на линии боевого соприкосновения оставалась напряженной, активная фаза боевых действий отмечалась практически на всех участках фронта. ВС РФ, невзирая на усилия украинского командования, имели тактические и стратегические успехи. Вооруженные формирования Украины несли поражения по всем фронтам, а для компенсации своих провалов продолжали наносить удары по прифронтовым районам ЛНР».
Эксперт отметил, что российские войска улучшили тактическое положение на переднем крае и продвинулись вглубь обороны противника. Российская армия наносила групповые удары по украинским военным объектам и вела освободительные действия.
Подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Дегтярное Харьковской области, а подразделения Южной группировки войск освободили Петровку Донецкой Народной Республики. За неделю ВСУ наносили удары по Сватово, Кременной, Рубежному и Лисичанску в ЛНР, некоторые города подвергались атакам не один раз. Среди населения есть пострадавшие, зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Голой Пристани Херсонской области уже четвертые сутки отсутствует электроэнергия из-за атак украинских формирований на местные энергообъекты. Обстрел ВСУ в Херсонской области привел к гибели двух мирных жителей. При украинском обстреле HIMARS рынка в Великих Копанях погиб один человек и шесть были ранены.