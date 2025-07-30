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Подполье сообщило о поражении установок HIMARS в Николаевской области
Подполье сообщило о поражении установок HIMARS и складов ВСУ в Николаевской области
В Николаевской области удары пришлись по установкам HIMARS, складам с комплектующими и базам беспилотных катеров, после чего произошла детонация.
В Николаевской области удары были нанесены по установкам HIMARS, складам с импортируемыми комплектующими и точкам базирования беспилотных катеров Вооружённых сил Украины, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
По словам Лебедева, в районе Лупарево-Галицыново зафиксировано как минимум одно попадание по установкам HIMARS. Он отметил: «Очаков и Николаевская область... Удары по точкам базирования беспилотных катеров и складов с импортируемыми комплектующими... В стороне Лупарево-Галициново били по установкам HIMARS, есть одно попадание», передает РИА «Новости».
Координатор также отметил, что после ударов, по заявлениям местных жителей, была слышна детонация. Таким образом, речь идет о значительных повреждениях в местах дислокации ВСУ.
Кроме того, удары были нанесены по узлам снабжения и точкам ротации ВСУ в Павлограде Днепропетровской области. Лебедев уточнил, что атаки были направлены на ключевые логистические объекты и участки переброски украинских подразделений.
Ранее Вооруженные силы России поразили склад с ракетами и установками HIMARS в Днепропетровской области. Подпольетакже сообщало о нанесении ударов по системам противовоздушной обороны ВСУ в Черниговской области.