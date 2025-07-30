На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.24 комментария
На Камчатке за час произошли 11 землетрясений магнитудой до 5,5
Сейсмологи зафиксировали сразу 11 подземных толчков у побережья Камчатки за час, максимальная магнитуда составила 5,5.
Серия из 11 землетрясений произошла у побережья Камчатки за чуть более часа, передает ТАСС.
Магнитуда зафиксированных подземных толчков составила от 4,2 до 5,5, сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук.
По данным сейсмологов, информации об ощущаемости землетрясений на поверхности пока не поступало.
Ранее на Камчатке произошло пять землетрясений с магнитудой от 4,8 до 6,0 в течение чуть более 10 минут.
Напомним, на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8. Оно стало самым мощным событием за всю историю наблюдений в этом регионе.
Поднявшаяся после землетрясения волна цунами частично подтопила порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что землетрясение на Камчатке показало высокую степень готовности региона к стихийным бедствиям.