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    На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.

    24 комментария
    Александр Филиппов Александр Филиппов Плещеево озеро показало спонтанный социальный порядок

    За три недели я не видел ни одного пьяного человека. Это-то понятно, трезвый – значит, русский. Но и все прочее было в полном порядке. Это можно было бы объяснить, например, наличием полицейских или дружинников. Но их не было.

    4 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германия интенсивно вооружается для фальшивой войны

    Еще пару лет назад никто и представить не мог, что Германия, которая по очевидным причинам вообще не должна иметь вооружений, будет говорить о милитаризации. Хотя бы потому, что это нарушает ее собственные законы.

    4 комментария
    30 июля 2025, 22:20 • Новости дня

    На Камчатке за час произошли 11 землетрясений магнитудой до 5,5

    На Камчатке за час произошли 11 землетрясений магнитудой до 5,5
    @ Сергей Лакомов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Сейсмологи зафиксировали сразу 11 подземных толчков у побережья Камчатки за час, максимальная магнитуда составила 5,5.

    Серия из 11 землетрясений произошла у побережья Камчатки за чуть более часа, передает ТАСС.

    Магнитуда зафиксированных подземных толчков составила от 4,2 до 5,5, сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук.

    По данным сейсмологов, информации об ощущаемости землетрясений на поверхности пока не поступало.

    Ранее на Камчатке произошло пять землетрясений с магнитудой от 4,8 до 6,0 в течение чуть более 10 минут.

    Напомним, на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8. Оно стало самым мощным событием за всю историю наблюдений в этом регионе.

    Поднявшаяся после землетрясения волна цунами частично подтопила порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что землетрясение на Камчатке показало высокую степень готовности региона к стихийным бедствиям.

    30 июля 2025, 05:11 • Новости дня
    Землетрясение на Камчатке стало сильнейшим в регионе с 1952 года
    Землетрясение на Камчатке стало сильнейшим в регионе с 1952 года
    @ кадр из видео МЧС России

    Tекст: Антон Антонов

    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7, на протяжении не менее месяца ожидаются афтершоки магнитудой до 7,5, сообщили в пресс-службе Камчатского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук».

    «Только что произошло сильнейшее землетрясение в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 года. Магнитуда по разным оценкам достигает 8,7. Это, безусловно, выдающееся событие», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Очаг землетрясения прилегал к зонам событий июля 2025 года и августа 2024 года, разрыв распространился более чем на 200 км вдоль глубоководного желоба.

    Специалисты прогнозируют, что ощутимые афтершоки будут продолжаться не менее месяца, их магнитуда может достигать 7,5. В Петропавловске-Камчатском возможны толчки силой до 5-6 баллов и опасные цунами.

    Порт Северо-Курильска в Сахалинской области и рыбопромышленное предприятие оказались подтоплены волной цунами, сообщает МЧС.

    По информации спасателей, на Камчатке пострадавших в результате землетрясения нет, здания активно обследуются на наличие повреждений после толчков, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в связи с объявленной угрозой цунами почти по всему восточному побережью Японии призвал жителей в районах, где действует объявление об угрозе цунами, эвакуироваться в многоэтажные здания.

    Предупреждение о цунами объявлено в американских штатах Калифорния, Орегон и Вашингтон после землетрясения на Камчатке, сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

    Ученые считают данное сейсмособытие классическим субдукционным землетрясением, по их мнению, сюрпризов от очага не ожидается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, угроза цунами была объявлена в России, Японии и США после сильного землетрясения на Камчатке. В результате землетрясения на Камчатке была зафиксирована волна цунами высотой до четырех метров, а также произошло обрушение стены детсада. В Северо-Курильске из опасной зоны провели эвакуацию жителей в связи с цунами.

    Комментарии (7)
    30 июля 2025, 08:56 • Новости дня
    Землетрясение на Камчатке признали самым сильным за всю историю наблюдений
    Землетрясение на Камчатке признали самым сильным за всю историю наблюдений
    @ МЧС России/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Магнитуда землетрясения в Камчатском крае достигла 8,8, что превзошло все предыдущие показатели в истории региона, сообщил глава региона Владимир Солодов.

    Это землетрясение стало сильнейшим за весь инструментальный период наблюдений на Камчатке. Магнитуда толчков составила 8,8, что значительно превышает показатели прошлых лет, передает ТАСС.

    Власти готовятся к возможным последствиям серии последующих толчков и просят жителей соблюдать осторожность.

    Ранее сообщалось, что на Камчатке произошло самое сильное с 1952 года землетрясение. Наблюдалась волна цунами высотой четыре метра.

    После землетрясения произошло еще несколько десятков подземных толчков.

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    30 июля 2025, 20:50 • Видео
    Зеленский и Ермак: обрушение режима

    Владимир Зеленский пытается исправить одну из главных ошибок в своей карьере и оперативно принять законопроект о НАБУ. Если этого не произойдет, Украина останется без средств к существованию, но главное даже не в этом: кажется, на Западе решили, что Зеленский больше не игрок и подлежит списанию.

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    30 июля 2025, 06:35 • Новости дня
    Опубликовано видео последствий землетрясения в Северо-Курильске
    Опубликовано видео последствий землетрясения в Северо-Курильске
    @ t.me/kbgsras

    Tекст: Антон Антонов

    Камчатский филиал ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук» опубликовал видеозапись, на которой продемонстрированы последствия землетрясения в Северо-Курильске.

    На видео с дрона видны затопленные постройки и объекты в прибрежной части, передает РИА «Новости».


    По словам мэра Северо-Курильского муниципального округа Александра Овсянникова, на побережье города обрушились три волны цунами, передает ТАСС.

    «Заплеск первой волны цунами был примерно на 200 метров. После было еще две волны, вторая по счету – совсем слабая, в третьей энергии было больше, она была мощная. Суда повытаскивало в пролив, повредило инфраструктуру порта», – заявил он.

    Рыбопромышленное предприятие «Алаид» в Северо-Курильске практически полностью затоплено, сообщил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7. После землетрясения в России, Японии и США объявили угрозу цунами. В результате сильного землетрясения на Камчатке зафиксировали волну цунами высотой до четырех метров и произошло обрушение стены детсада. В Северо-Курильске из-за цунами провели эвакуацию жителей из опасной зоны.

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    30 июля 2025, 02:57 • Новости дня
    Угроза цунами объявлена в России, Японии и США после землетрясения на Камчатке
    Угроза цунами объявлена в России, Японии и США после землетрясения на Камчатке
    @ Приключения на Воде/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    После землетрясения на Камчатке магнитудой 7,1 объявляется угроза цунами для районов побережья Авачинского залива, сообщил Камчатский филиал Геофизической службы РАН. По данным японских сейсмологов, магнитуда землетрясения, произошедшего на Камчатке, составила 8. В США также объявили угрозу цунами.

    Магнитуда подземного толчка составила 7,1, эпицентр находился в 149 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского на глубине 17 км. По данным специалистов, в самом Петропавловске-Камчатском землетрясение ощущалось с силой до 6 баллов, передает ТАСС.

    Позднее пресс-служба главка МЧС по Камчатскому краю сообщила, что «в отдельных районах Петропавловска-Камчатского подземные толчки ощущались силой 7-8 баллов».

    «Безусловная тревога цунами на побережье Авачинского залива», – сообщили в пресс-службе Камчатского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук».

    Утром произошло уже четыре толчка. Многие жители выбежали на улицу без обуви. В квартирах падали шкафы, разбивались зеркала, на улице шатались машины и заметно тряслись балконы на домах. В городе произошли отключения света и мобильной связи

    Национальное метеорологическое управление Японии объявило угрозу цунами для всего тихоокеанского побережья страны. Высота волн цунами может достигнуть 1 м. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) тоже объявило угрозу образования цунами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у побережья Северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2. В отдельных районах Петропавловска-Камчатского в июле фиксировали ощущаемость сильного землетрясения магнитудой 7,6 на уровне семи баллов.

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    30 июля 2025, 03:46 • Новости дня
    Волна цунами высотой в 4 м зафиксирована на Камчатке
    Волна цунами высотой в 4 м зафиксирована на Камчатке
    @ Damien Poullenot/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В результате сильного землетрясения на Камчатке была зафиксирована волна цунами высотой до 4 м, а также произошло обрушение стены детсада, сообщают местные власти.

    «Коллеги из УГМС сообщили, что визуально на мысе наблюдения УГМС на Водопадном (в Елизовском районе) была волна цунами ориентировочно 3-4 метра», – приводит слова министра по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергея Лебедева ТАСС.

    Губернатор Камчатки Владимир Солодов сообщил в Telegram, что в Петропавловске-Камчатском в детском саду №15 обрушилась стена. «К счастью, детей и взрослых в этом время в детском саду не было. Предварительно жертв нет, но сейчас уже на место выехали специалисты-спасатели и специалисты (системы) образования», – сообщил он.

    Он также сообщил, что, по предварительной оценке сейсмологов, сила толчка составила 7,7-7,9. Губернатор Камчатки назвал произошедшее землетрясение сильнейшим за последние десятилетия, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Камчатке произошло землетрясение магнитудой от 7,1 до 8. В России, Японии и США объявили угрозу цунами.

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    30 июля 2025, 04:26 • Новости дня
    Магнитуда землетрясения у Камчатки достигла 8,5
    Магнитуда землетрясения у Камчатки достигла 8,5
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,5, сообщили в пресс-службе Камчатского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук». Минздрав региона сообщил, что после землетрясения на Камчатке есть пострадавшие.

    Директор филиала Данила Чебров заявил, что «произошло очень сильное землетрясение», которое «можно отнести уже к категории уникальных событий», передает ТАСС.

    «Разрыв распространился в юго-западном направлении, на расстояние приблизительно 200 км. Длительность и интенсивность колебаний обусловлена как энергией, так и размером очага», – сказал он.

    Министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников сообщил, что есть «пострадавшие во время сейсмособытия». «Есть люди, которые, выбегая, получали травмы. Есть пациент, который выпрыгнул из окна. К сожалению, травмы получила женщина, находящаяся в здании нового аэропорта», – рассказал он.

    Пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, обошлось без тяжелых травм, сообщил Мельников.

    Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил в Telegram, что «на прибрежную зону Северо-Курильска обрушилась первая волна цунами». «Жители населенного пункта остаются в безопасности на возвышенности до полной отмены угрозы повторных волн», – говорится в сообщении.

    Первая волна цунами прошла без разрушений, сообщили в правительстве Сахалинской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после землетрясения была объявлена угроза цунами в России, Японии и США. В результате сильного землетрясения на Камчатке была зафиксирована волна цунами высотой до 4 м, а также произошло обрушение стены детсада.

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    30 июля 2025, 10:55 • Новости дня
    В Петропавловске-Камчатском ввели режим ЧС после землетрясения
    В Петропавловске-Камчатском ввели режим ЧС после землетрясения
    @ МЧС России/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице Камчатского края объявили чрезвычайную ситуацию после землетрясения магнитудой 8,8, сообщил глава города Евгений Беляев.

    Беляев сообщил в соцсетях, что подписал постановление о ЧС в городе, передает ТАСС.

    Все городские службы приведены в состояние повышенной готовности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Камчатском крае произошло землетрясение магнитудой 8,8, ставшее самым мощным за всю историю наблюдений в регионе. Волна цунами после землетрясения затопила часть порта Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие.

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    30 июля 2025, 07:33 • Новости дня
    На Сахалине ввели режим ЧС после землетрясения и цунами
    На Сахалине ввели режим ЧС после землетрясения и цунами
    @ Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Северо-Курильском районе Сахалинской области произошло землетрясение, после которого был введен режим чрезвычайной ситуации и проведена эвакуация населения.

    Власти Сахалинской области объявили режим чрезвычайной ситуации в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами, передает ТАСС.

    Губернатор Валерий Лимаренко провел экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, по итогам которого было принято решение о введении режима ЧС.

    В районе, где проживают 2400 человек, была проведена эвакуация.

    Власти подчеркнули, что серьезных разрушений и пострадавших нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Камчатке произошло самое сильное с 1952 года землетрясение. Магнитуда землетрясения у побережья полуострова достигла 8,5. На Камчатке наблюдали волну цунами высотой четыре метра.

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    30 июля 2025, 03:55 • Новости дня
    Глава Сахалинской области сообщил об эвакуации жителей из-за угрозы цунами
    Глава Сахалинской области сообщил об эвакуации жителей из-за угрозы цунами
    @ t.me/limarenko_official

    Tекст: Антон Антонов

    В Северо-Курильске произошло землетрясение магнитудой 7,9, в связи с угрозой цунами проводится эвакуация жителей, сообщил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко.

    «Объявлена угроза цунами, осуществляется эвакуация жителей на возвышенность из потенциально опасной зоны», – сообщил Лимаренко в Telegram.

    Экстренные службы задействованы в усиленном режиме, ситуация, по словам главы области, контролируется. Он отметил, что будут предприняты все необходимые шаги, чтобы обеспечить «безопасность людей и восстановление нормальной жизни». По предварительным данным, серьезных повреждений и пострадавших зафиксировано не было.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России, Японии и США объявили угрозу цунами после землетрясения на Камчатке магнитудой от 7,1 до 8. На Камчатке была зафиксирована волна цунами высотой до 4 м. В результате землетрясения произошло обрушение стены детсада.


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    30 июля 2025, 14:03 • Новости дня
    Кремль отметил высокий уровень подготовки Камчатки к землетрясению

    Песков заявил о высоком уровне подготовки Камчатки к землетрясению

    Tекст: Вера Басилая

    Землетрясение на Камчатке показало высокую степень готовности региона к стихийным бедствиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Регион Камчатки был хорошо подготовлен к землетрясению, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    По его словам, своевременно сработали все системы оповещения, а эвакуация людей из зон возможного цунами прошла организованно, жертв нет.

    Песков отметил, что говорить о награждении проявивших себя граждан в настоящее время преждевременно, и пока подобных решений не принималось. Он добавил, что ему неизвестно о планах поощрить отличившихся во время ликвидации последствий землетрясения.

    Ранее ученый-физик Сергей Тихоцкий назвал работу службы предупреждения цунами на Камчатке блестящей.

    Напомним, в Камчатском крае произошло землетрясение магнитудой 8,8, ставшее самым мощным за всю историю наблюдений в регионе.

    Поднявшаяся после землетрясения волна цунами частично подтопила порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие.

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    30 июля 2025, 10:49 • Новости дня
    Ученый-физик назвал работу службы предупреждения цунами на Камчатке блестящей

    Ученый Тихоцкий восхитился слаженностью работы службы предупреждения цунами на Камчатке

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Во время сильного землетрясения на Камчатке служба предупреждения цунами смогла оперативно поставить информацию, заявил директор Института физики Земли имени Шмидта РАН Сергей Тихоцкий.

    «Обратите внимание, как блестяще среагировала служба предупреждения цунами. Людей с пляжей вывезли, палаточный лагерь эвакуировали, просто все сделали, что называется, на ура», – сказал Тихоцкий ТАСС.

    Также ученый признался, что его потрясла организация работы этой структуры. По его словам, все необходимые меры были приняты максимально быстро и слаженно.

    Эксперт заметил, что к подобным землетрясениям на Камчатке готовились в течение последних 30 лет. Долгосрочный прогноз позволил ученым, спецслужбам и местным властям заранее разработать меры для минимизации последствий таких катастроф.

    Были проведены мероприятия по укреплению зданий и создана специальная программа по подготовке к экстремальным ситуациям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Камчатском крае произошло землетрясение магнитудой 8,8, ставшее самым мощным за всю историю наблюдений в регионе. Поднявшаяся после него волна цунами частично подтопила порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие.

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    30 июля 2025, 08:09 • Новости дня
    Лагерь Русского географического общества на Курилах подтопило цунами

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Палаточный лагерь Русского географического общества (РГО) на острове Шумшу на Курилах оказался затоплен после цунами, сообщили в правительстве Сахалинской области.

    Палаточный лагерь РГО располагался на восточном побережье Шумшу, на мысе Курбатова, никто из находившихся в лагере людей не пострадал, указали в правительстве, передает ТАСС.

    Отмечается, что 30 человек были заранее предупреждены и оперативно эвакуированы в безопасное место.

    Сейчас для их перевозки в безопасную зону направлен вахтовый автомобиль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Северо-Курильском районе Сахалинской области ввели режим чрезвычайной ситуации после землетрясения. Власти провели эвакуацию населения из опасной зоны.

    Напомним, на Камчатке зафиксировали самое сильное с 1952 года землетрясение. Его магнитуда у побережья полуострова достигла 8,5.

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    30 июля 2025, 12:10 • Новости дня
    Высота волн цунами на Курилах и Камчатке доходила до шести метров

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Волны цунами, вызванные землетрясением на Камчатке, достигли значительной высоты, а в некоторых населенных пунктах Сахалина зафиксированы максимальные показатели по визуальным наблюдениям, сообщил глава лаборатории цунами Института океанологии имени Ширшова РАН Игорь Медведев.

    «По данным визуальных наблюдений в ряде пунктов Камчатки и Курильских островов, высота цунами достигала пяти-шести метров», – сказал Медведев, передает ТАСС.

    Цунами также были зафиксированы не менее чем в четырех населенных пунктах Сахалинской области. В Северо-Курильске, по визуальным данным, высота волны достигала восьми метров в 11.20 по местному времени. В Южно-Курильске и Малокурильском изменений уровня моря не отмечено. На автоматизированной станции Курильск зарегистрировали волну высотой 21 сантиметр, в Поронайске – 38 сантиметров, в Стародубском – 28 сантиметров.

    На некоторых станциях отсутствуют автоматизированные посты наблюдения, поэтому данные основаны на визуальных наблюдениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8, что стало самым мощным событием за всю историю наблюдений в этом регионе. В Петропавловске-Камчатском ввели режим чрезвычайной ситуации после землетрясения.

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    30 июля 2025, 10:14 • Новости дня
    Лимаренко: Землетрясение разрушило 90% печных труб Северо-Курильска

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Большая часть печных труб города Северо-Курильска в Сахалинской области оказались разрушены после землетрясения, сообщил глава региона Валерий Лимаренко.

    «Чуть ли не 90% печных труб разрушились. Нужно будет быстро сейчас все это исправить», – сказал Лимаренко, передает ТАСС.

    Ранее Лимаренко отмечал, что энерго- и водоснабжение на Курилах могло пострадать из-за сильного землетрясения и цунами. Напомним, после основного толчка на Камчатке зарегистрировали еще 30 подземных толчков.

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    30 июля 2025, 07:14 • Новости дня
    В Шанхае эвакуировали 280 тыс. человек из-за мощных ливней

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Из-за проливных дождей и порывов ветра до 28 м/с, вызванных тайфуном «Ко-Мэй», в Шанхае эвакуированы свыше 280 тыс. жителей, сообщило Центральное телевидение Китая.

    Власти Шанхая эвакуировали более 280 тыс. человек из-за мощных проливных дождей, вызванных тайфуном «Ко-Мэй», сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая. Эвакуированных временно разместили в безопасных районах мегаполиса. Такое решение принято для минимизации рисков, связанных с наводнениями.

    Из-за стихии в городе введён третий уровень реагирования на наводнения и тайфуны – это предпоследняя степень опасности. Метеорологи прогнозируют, что за сутки в Шанхае выпадет более 80 мм осадков, что может привести к подтоплениям в уязвимых районах.

    Тайфун «Ко-Мэй» достиг региона в ночь на 30 июля, принес с собой ливни и сильные порывы ветра. Скорость ветра в некоторых районах может достигать 28 метров в секунду, отмечают синоптики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Пекина эвакуировали более 3 тыс. человек из-за сильных ливней. В других регионах Китая из-за наводнения эвакуировали более 80 тыс. человек. В Китае обрушение моста во время стихийного бедствия привело к многочисленным жертвам.

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    Британцев приговорили к лишению интернет-свободы

    «Речь идет о тотальном контроле, и более ни о чем». Такими словами жители Великобритании комментируют первые итоги работы только что вступившего в действие закона о безопасности в интернете. Намерения заявлены самые что ни на есть благие: защитить психику детей от угроз из цифрового пространства. Однако практика показывает нечто совсем иное. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Зеленский и Ермак: обрушение режима

      Владимир Зеленский пытается исправить одну из главных ошибок в своей карьере и оперативно принять законопроект о НАБУ. Если этого не произойдет, Украина останется без средств к существованию, но главное даже не в этом: кажется, на Западе решили, что Зеленский больше не игрок и подлежит списанию.

    • Фиаско Европы: США банкротят Старый Свет

      Торговое соглашение, которое заключила с США Еврокомиссия под председательством Урсулы фон дер Ляйен, названо в Европе «неадекватным». Во Франции и вовсе говорят о «черном дне», причем не преувеличивают: Дональд Трамп навязал Старому Свету унижение и разорение в одном флаконе.

    • Новый ультиматум США к России

      Президент США Дональд Трамп заявил, что сокращает срок действия ультиматума, который выдвинул: Россия должна согласиться на перемирие с Украиной за 10-12 дней. Ответ представляется очевидным.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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