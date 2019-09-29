США провели воздушную разведку у Крыма

Самолеты ВМС США провели разведку у берегов Крыма, сообщают авиационные мониторинговые ресурсы.

Полеты в районе Черного моря провели самолет радиоэлектронной разведки Lockheed EP-3E Orion и противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon, передает RT со ссылкой на PlaneRadar.

Напомним, авиация западных стран часто проводит разведку у российских границ.

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