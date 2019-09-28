Британские СМИ оценили видео пуска «смертоносного оружия» России

Британские СМИ впечатлило видео запуска российской противокорабельной крылатой ракеты Х-35 «Уран» с малого ракетного корабля «Смерч».

Издание Daily Express не поскупилось на экспрессивные описания: видео ракетного запуска там называли «страшным моментом», а саму ракету охарактеризовали как «смертоносное оружие в новейшем воплощении», передает «Российская газета».

«Страшное оружие предназначено для атаки на суда водоизмещением до 5 тыс. тонн», – отмечается в публикации.

Сообщается также, что похожие ракеты могут быть запущены не только с кораблей – ими вооружены вертолеты и береговые ракетные комплексы «Бал».

Ранее Минобороны опубликовало видео первого пуска крылатой ракеты Х-35 «Уран» с малого ракетного корабля (МРК) «Смерч».

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, есть ли у ВМФ России возможность уничтожить американский авианосец.

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