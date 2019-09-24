Минобороны показало первый пуск ракеты Х-35 с корабля «Смерч»

Минобороны опубликовало видео первого пуска крылатой ракеты Х-35 «Уран» с малого ракетного корабля (МРК) «Смерч», который в данный момент проходит модернизацию.

Видеоролик опубликован в официальном аккаунте ведомства в Instagram.

Представители министерства сообщили, что ракета поразила дрейфующую надводную мишень на расстоянии свыше 50 километров в Японском море.

«Смерч» сопровождали 10 боевых кораблей и вспомогательных судов Тихоокеанского флота, а также самолеты морской авиации.

Сообщается также, что ранее МРК успешно выполнил стрельбу из новой корабельной универсальной 76-мм автоматической пушки АК-176МА и модернизированной 30-мм шестиствольной автоматической корабельной артиллерийской установки АК-630.

Модернизация корабля проводится Северо-Восточным ремонтным центром на Камчатке и центром судоремонта «Дальзавод» во Владивостоке.

В рамках нее МРК, оснащенный ракетным комплексом «Малахит», был перевооружен на комплекс противокорабельных крылатых ракет «Уран» и оснащен новой артиллерией.

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