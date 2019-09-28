В Венесуэлу прилетела новая команда военных специалистов из России

Президент Боливарианской Республики Николас Мадуро сообщил, что несколько дней назад в Венесуэле приземлились два самолета с российскими военно-техническими специалистами.

По словам Мадуро, «несколько дней назад [в Венесуэле] приземлились два самолета с персоналом, оказывающим военно-техническую поддержку», передает ТАСС.

«Они находятся в Венесуэле. Те, кто прилетел в начале года, уехали, приехала новая команда», – уточнил Мадуро.

Накануне глава МИД Сергей Лавров на Генассамблее ООН в Нью-Йорке заявил, что Россия отвергает попытки вернуть Латинскую Америку во времена «доктрины Монро».

Напомним, в среду в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина и венесуэльского лидера Николаса Мадуро. После переговоров в Кремле сообщили, что военно-техническое сотрудничество между Россией и Венесуэлой будет продолжено.

В четверг Мадуро сообщил, что подписал с президентом России «стратегическую карту взаимодействия, которая даст большие результаты». Путин отмечал, что Россия поддерживает легитимные органы власти Венесуэлы, в том числе институт президента.

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