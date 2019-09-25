Путин поддержал легитимные власти Венесуэлы

Россия поддерживает все легитимные органы власти Венесуэлы, в том числе институт президента, а также диалог лидера страны Николаса Мадуро с оппозиционными силами, заявил президент России Владимир Путин на встрече с Мадуро.

«Россия последовательно поддерживает все легитимные органы власти Венесуэлы, включая институт президента и парламент. И мы, безусловно, поддерживаем тот диалог, который вы, господин президент, и правительство ведет с оппозиционными силами. Любой отказ от диалога считаем иррациональным, вредным для страны и несущим только угрозы для благосостояния населения», – передает РИА «Новости» слова Путина.

Он отметил, что Москва всегда поддерживает легитимные органы власти.

В свою очередь президент Венесуэлы отметил, что Москва и Каракас «доказали, что могут совместно преодолевать любые трудности».

«Мы поддерживаем сотрудничество в различных областях. В прошедшем мае состоялась встреча межправительственной комиссии высокого уровня, и многие вопросы, которые обсуждались на этой комиссии, были успешно решены. Речь идет о целом ряде направлений – продовольствие, здравоохранение, энергетика и другие области», – сказал президент Венесуэлы.

Мадуро добавил, что нынешняя встреча позволит подвести итоги работы, проделанной в текущем году, а также «посмотреть, какие остались проблемы, с какими реалиями сталкиваются две стороны, как идет прогресс в ряде областей, и выстроить планы на будущее».

«Мы всегда чувствуем себя комфортно в Москве и всегда рады быть здесь», – заключил Мадуро.

По словам Путина, ВТС двух стран связано, прежде всего, с обязательствами России по обслуживанию ранее приобретенной Венесуэлой техники российского производства.

«Все эти работы идут по графику, в строгом соответствии с нашими договоренностями», – сказал российский президент.

Путин добавил, что поставки Россией сельхозпродукции в Венесуэлу можно расценивать как гуманитарное сотрудничество.

«Наши отношения развиваются поступательно. Хотел бы два слова сказать о вопросах экономического взаимодействия: рост товарооборота за последние месяцы составил 10%. В значительной степени это происходит за счет встречных поставок, в том числе сельхозпродукции. Мы считаем, что это важно с учетом той непростой ситуации, в которой оказалась Венесуэла в связи с внешним давлением. Поэтому мы можем рассматривать эту часть нашего взаимодействия как своего рода гуманитарное сотрудничество, поскольку эта продукция прямо связана с благосостоянием людей, с реализацией их прямых потребностей в продовольствии», – сказал президент России.

Кроме того, Путин указал на важное направление сотрудничества Москвы и Каракаса – в сфере медицины. По его словам, речь идет, в том числе, о поставках российских лекарственных препаратов.



«В ближайшее время мы намерены поставить 1,5 миллиона доз вакцины против гриппа. А на постоянной основе мы могли бы поставлять до 5 миллионов доз», – президент России.

Российский лидер напомнил и о реализуемых в Венесуэле крупных инвестиционных проектах в сфере энергетики, отметив, что «Россия в целом проинвестировала примерно 4 миллиарда долларов в экономику Венесуэлы».

Напомним, ранее в среду в Кремле начались переговоры Путина и Мадуро.

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