Россия отвергла попытки вернуть Латинскую Америку во времена «доктрины Монро»

Россия решительно выступает против попыток США вернуться на латиноамериканском направлении к политике времен «доктрины Монро», подразумевающей смену режимов путем военного шантажа и экономического принуждения, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Глава МИД России напомнил, что «в следующем году исполняется 60 лет Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам, принятой по инициативе нашей страны», передает ТАСС.

«Однако до сих пор ряд западных государств цепляется за старые правила, игнорируют эту декларацию и другие, обращенные непосредственно к ним, решения Генассамблеи по вопросам деколонизации, продолжая удерживать под своим контролем бывшие заморские территории», – отметил глава российской дипломатии.

«Россия, как и подавляющее большинство членов ООН, отвергает попытки вернуть в Латинскую Америку правила времен «доктрины Монро», менять извне режимы в суверенных государствах, не гнушаясь методами военного шантажа, незаконного принуждения и блокады, как это происходит в отношении Кубы вопреки резолюциям ООН», – подчеркнул Лавров.

«К списку стран, чья государственность была разрушена на наших глазах путем агрессии или инспирированных из-за рубежа переворотов, сейчас пытаются добавить Венесуэлу», – отметил Лавров на общеполитической дискуссии 74-й сессии Генассамблеи ООН.

«Доктрина Монро» была сформулирована в США в начале XIX века. В ее основе лежала идея о недопустимости вовлечения стран Западного полушария в конфликты европейских государств, однако на практике она часто служила для оправдания лидерства США в регионе, вмешательства одних наций во внутренние дела других и экспансионизма.

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